Une explosion à Bucarest fait au moins trois morts

Une explosion dévastatrice, probablement due à une fuite de gaz, a frappé un immeuble à Bucarest, faisant trois morts. Plusieurs étages ont été gravement endommagés, forçant l'évacuation des résidents et d'une école voisine.

Le chef du Département des Situations d'Urgence, Raed Arafat (au centre), à Bucarest, le 17 octobre 2025. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Une explosion a ravagé plusieurs étages d'un immeuble d'habitation à Bucarest vendredi, tuant trois personnes selon les services de secours roumains, précisant que la cause était probablement une fuite de gaz.

L'explosion a gravement endommagé deux étages de l'immeuble de huit étages, qui menace de s'effondrer, forçant l'évacuation des résidents, ainsi que des élèves et des professeurs d'un lycée voisin situé dans le sud-ouest de la capitale roumaine. Les services de secours ont indiqué avoir retrouvé l'une des victimes, une femme qu'ils estiment être enceinte, coincée sous les décombres au sixième étage.

«Le bâtiment risque de s'effondrer, c'est pourquoi il est entièrement évacué par les pompiers», a déclaré Raed Arafat, chef du Département des Situations d'Urgence, aux journalistes présents sur les lieux. Il est très probable que l'immeuble «devra être démoli», a déclaré plus tard le Premier ministre Ilie Bolojan à la radio publique.

Une école voisine endomagée

«J'ai cru que nous étions bombardés», a déclaré un témoin aux médias locaux, tandis que d'autres ont pensé qu'il s'agissait d'un tremblement de terre. Sur les plus de dix blessés hospitalisés, deux sont dans un état grave, selon les autorités. Une enquête est en cours pour déterminer les causes du sinistre.

Des résidents s'étaient plaints la veille d'une odeur de gaz dans l'immeuble. La compagnie de distribution a annoncé avoir coupé le service, mais a été informée vendredi que le scellé placé sur la vanne avait été brisé.

L'explosion a également endommagé les fenêtres de l'école voisine, qui a été évacuée. Certains élèves ont subi des blessures légères, a indiqué l'inspection scolaire de Bucarest. L'école restera fermée jusqu'à une évaluation complète de l'étendue des dégâts, ont déclaré les autorités.