Le pape n'a cessé «d'implorer la paix», d'appeler à des «négociations honnêtes»

Le pape François n'a jamais cessé «d'implorer la paix», appelant à «la raison et à des négociations honnêtes», a déclaré samedi le cardinal Giovanni Battista Re au cours de son homélie durant les funérailles du souverain pontife.

«Face à la fureur des nombreuses guerres (...) avec leurs horreurs inhumaines (...), le pape François n'a cessé d'élever la voix pour implorer la paix et appeler à la raison, à des négociations honnêtes afin de trouver les solutions possibles», a déclaré Mgr Re, rappelant l'invitation récurrente de Jorge Bergoglio à «construire des ponts et non des murs».

«Parmi ses 47 grands voyages apostoliques, celui qu'il a effectué en Irak en 2021, au péril de sa vie, restera particulièrement gravé dans les mémoires», selon le doyen du collège des cardinaux.

Source: AFP