La principauté risque-t-elle de devenir, à distance, un autre champ de bataille de la guerre en Ukraine? Pour la première fois dans l'histoire du Rocher, l'hypothèse d'un attentat se précise contre un milliardaire ukrainien qui y réside, grièvement blessé lundi 29 juin.

Richard Werly Journaliste Blick

Ils ont peur. Et la conférence de presse attendue ce mardi 30 juin du procureur général de Monaco va sans doute confirmer leurs craintes. Selon les éléments rendus publics depuis l'explosion survenue lundi 29 juin dans un immeuble résidentiel de la principauté, c'est bien une attaque ciblée qui a eu lieu sur le «Rocher».

Un colis piégé avait été déposé dans le hall du bâtiment où habite l'oligarque ukrainien Vadim Ermolaev. Un colis dont la déflagration, sans doute activée à distance, a gravement blessé le milliardaire en exil et son épouse, ainsi que leur fils qui les accompagnait. Tous trois sont, depuis, hospitalisés à Nice.

S'il survit, Vadim Ermolaev pourra sans doute apporter des éléments aux policiers, lancés sur deux pistes: celle d'un assassinat commandité par les services russes, ou celle d'un règlement de comptes entre Ukrainiens. Agé de 58 ans, à la tête d'un colossal empire immobilier, industriel et viticole, l'intéressé est résident à Monaco, mais de nationalité chypriote, comme beaucoup d'oligarques russes et ukrainiens.

Il était, en 2016, la 48e plus grosse fortune du pays, avec pour base principale sa ville de Dnipro, l'ex-Dnipropetrovsk. Ses liens avec l'actuel gouvernement ukrainien étaient très mauvais: il avait été placé sous sanctions pour ses liens avec la Russie et il avait renconcé à sa citoyenneté ukrainienne en 2019.



L'essentiel de sa fortune, de plusieurs centaines de millions de dollars, provient de l'immobilier de bureaux et de la construction de centres commerciaux. Ce père de quatre enfants s'est ensuite diversifié dans l'agroalimentaire à la tête de son groupe Alef. Il avait beaucoup perdu avec l'annexion par la Russie de la Crimée en 2014, où il possédait des vignobles. Mais ses détracteurs l'accusaient depuis lors de travailler en sous-main avec les Russes, aujourd'hui en difficulté dans cette péninsule attribuée à l'Ukraine par Nikita Khrouchtchev, sous l'URSS, en 1954. Une banque placée sous son contrôle fait l'objet de sanctions européennes.

Enquête en cours

Pour la principauté de Monaco, l'enjeu de l'enquête en cours comporte deux défis majeurs. S'il s'avère que l'attentat est confirmé et que l'auteur de celui-ci, capté par les caméras de vidéosurveillance en train de déposer le colis piégé, est identifié, la question de la «bataille de Monaco» entre oligarques se posera. Le Rocher, dont le chef du gouvernement est français, désigné par l'Elysée, est jusque-là resté un terrain sûr pour les très grandes fortunes d'Ukraine et de Russie.

Son oligarque le plus souvent cité n'est autre que l'actionnaire majoritaire du club de football de l'AS Monaco, Dmitri Rybolovlev, connu en Suisse pour son litige XXL avec le marchand d'art helvétique Yves Bouvier. Monaco est officiellement un pays neutre. Mais la principauté, comme la Confédération, a décidé, au lendemain de l'agression russe contre l'Ukraine, «d'adopter et de mettre en œuvre sans délai» le gel des avoirs et les sanctions économiques de l'Union européenne contre la Russie. Une première. Avec, à la clé, quelques contorsions qui ont entraîné, à au moins deux reprises, des tensions avec le comité des sanctions à Bruxelles, dirigé par le diplomate irlandais David O'Sullivan.

Valeur d'avertissement

L'irruption du terrorisme sur le Rocher, si elle se confirme, aurait donc valeur d'avertissement. L'explosion s'est en effet produite vers 21 heures, lundi soir, dans un immeuble résidentiel du micro-Etat ultrasécurisé de 2 km², le long de la frontière avec la France. L'auteur des faits se serait ensuite enfui à Beausoleil, la commune française qui jouxte Monaco. «C'est la première fois que, dans l'histoire, à ma connaissance, un tel acte se produit dans la Principauté», a déclaré le ministre d'Etat Christophe Mirmand, qui dirige l'administration du pays. Les derniers attentats commis à Monaco le furent au début du 20e siècle, de la part des anarchistes.



Selon les chiffres publics, la principauté accueille en 2026 près d'un millier de résidents considérés comme des «Ultra High Net Worth Individuals» (les UHNWI; les ultra-riches, en français), avec une fortune dépassant les 30 millions de dollars. D'après le deuxième baromètre mondial de la firme américaine Altrata, Monaco affichait même la plus forte densité de grandes fortunes au monde en 2022: un UHNWI pour 39 résidents. La population monégasque est de 9800 personnes, tandis que près de 40'000 habitants vivent en permanence sur le Rocher.

La réputation de Monaco a été entachée ces dernières années par plusieurs affaires, notamment celles des règlements de comptes au sein de la famille Pastor, incontournable dans l'immobilier. L'héritière du groupe, Hélène Pastor, a été tuée en 2014. Les règlements de comptes entre le prince Albert, souverain en titre, et son ex-comptable, Claude Palmero, sont aussi sur le devant de la scène. Un livre vient d'être consacré à ces coulisses sombres de ce repaire de milliardaires: Monaco interdit – Menaces sur la principauté (Ed. Nouveau Monde).