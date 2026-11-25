La candidate du Rassemblement national fait toujours la course largement en tête dans les sondages en France. Mais entre ses ennuis judiaires et plusieurs affaires génantes, le risque de voir sa candidature présidentielle empéchée augmente. Sérieux?

En bref En plus des incertitudes juridiques concernant sa candidature à la présidentielle de 2027, Marine Le Pen est aujourd'hui confrontée à une affaire de fuites en provenance du Ministère de l'Intérieur.

La Cour de cassation doit examiner son pourvoi et des questions prioritaires de constitutionnalité à partir du 16 décembre 2026, ce qui pourrait retarder une décision définitive. Le Conseil constitutionnel validera les candidatures d'ici le 26 mars 2027.

Une décision des juges pour Le Pen est attendue au plus tard début avril 2027, avant le premier tour prévu le 18 avril.

Richard Werly Journaliste Blick

Les juges? Les médias? Emmanuel Macron? Les marchés financiers? Au siège parisien du Rassemblement national (RN, droite nationale-populiste), les accusés ne manquent pas dans le viseur de l'entourage de Marine Le Pen.

Et pour cause: plusieurs conseillers de la candidate favorite à la présidentielle d'avril-mai 2027 commencent à avertir leurs interlocuteurs du risque d'un scénario cauchemar. Selon ce scénario, dont les protagonistes diffèrent selon les versions, une «cabale» est en cours pour empêcher Marine Le Pen d'aller jusqu'au bout.

Et ce, malgré des sondages qui continuent de lui accorder une large avance pour le premier tour prévu le 18 avril – si la date n'est pas modifiée –, avec 30 à 35 % des intentions de vote.

Scénario noir

Premier acte de ce scénario noir: la justice. On sait que Marine Le Pen a pris un très gros risque en décidant de se présenter à la présidence de la République malgré sa condamnation en appel le 7 juillet 2026, dans l'affaire de détournement de fonds publics du Parlement européen.

La patronne du Rassemblement national a tout misé sur son pourvoi devant la Cour de cassation, une semaine plus tard, car il lui permet de rester présumée innocente jusqu'au jugement final. Sauf qu'un écueil demeure: si la Cour de cassation statue sur son cas début avril et casse complètement le jugement en appel… la peine de cinq ans d'inéligibilité infligée en première instance redeviendra valide.

Faites le calcul: le premier jugement était intervenu le 31 mars 2025. L'inéligibilité avec exécution immédiate court donc jusqu'en 2030. Impossible, dès lors, de se présenter devant les Français. Alors que si la Cour de cassation statue après le scrutin, et que Marine Le Pen a entre-temps été élue, son immunité présidentielle s'appliquera.

Manœuvres de Macron

Deuxième acte du scénario: les manœuvres d'Emmanuel Macron. Le président français sortant, qui ne peut pas se représenter et a toujours dit qu'il ne voulait pas céder sa place à Marine Le Pen, serait, selon l'entourage de cette dernière, en train de saper sa candidature sur deux fronts. Premier front: l'Ukraine, à laquelle la candidate veut cesser d'apporter une aide budgétaire si elle accède à l'Elysée, alors que l'Union européenne a annoncé, le 18 novembre, une rallonge de 45 milliards d'euros pour Kiev. Second front: une possible crise de la dette.

Le RN soupçonne l'Elysée de chercher à dramatiser la dette française record de 3650 milliards d'euros (creusée de près de 1000 milliards sous les deux mandats de Macron) pour forcer une intervention de la Banque centrale européenne ou un sommet européen extraordinaire. Marine Le Pen apparaîtrait alors comme un danger financier majeur, malgré sa promesse de faire voter par référendum, dès son entrée en fonction, un frein constitutionnel au déficit public. «L'idée est de la décrédibiliser au maximum, s'énerve un de ses conseillers devant Blick. Alors que tous nos problèmes actuels viennent de Macron, le supposé 'Mozart de la finance'!»

Coups bas du pouvoir

Troisième acte: les coups bas téléguidés par le pouvoir actuel. C'est ainsi qu'est interprétée, au RN, la perquisition de son siège par la police le 9 novembre, dans l'affaire des fuites supposées d'informations en provenance du ministère de l'Intérieur, via un préfet connu pour ses opinions de droite dure, Hugues Moutouh.

Là aussi, les conseillers de Marine Le Pen crient au complot. Il semble bien que des e-mails compromettants aient été retrouvés, mais pas au siège du RN. Le préfet Moutouh, en poste à Orléans jusqu'à ces derniers jours, a supervisé la sécurité pour le XIXe congrès du parti les 24 et 25 octobre.

Si Marine Le Pen se retrouvait impliquée, la question de l'équité envers les autres candidats serait posée. «C'est une forme d'affaire Fillon bis, soupire un ancien cadre du ministère des Finances. On veut la dégommer par tous les moyens.» Un scandale au ministère de l'Intérieur pourrait notamment avoir un impact négatif sur la collecte indispensable des 500 parrainages d'élus.

Le Pen stoïque

L'intéressée, elle, reste stoïque. Elle poursuit sa campagne mais s'inquiète, en privé, de la progression dans les sondages du candidat libéral de droite David Lisnard, maire de Cannes et président sortant de l'Association des maires de France, qui se réunit ces jours-ci à Paris.

Lisnard, dit-on, pourrait faire alliance avec Eric Zemmour. Il deviendrait le candidat d'une droite décomplexée, radicale, capable de concurrencer le RN et de convaincre les milieux économiques. Et au RN, Jordan Bardella se préparerait à reprendre la relève.

Allô Marine, vous avez un problème ?