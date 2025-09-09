Ils sont sur la ligne de départ pour succéder à François Bayrou. Officiellement ou officieusement, ils sont aussi dans les cartons d'Emmanuel Macron, qui a promis de désigner un nouveau Premier ministre «dans les prochains jours». Mais peuvent-ils empêcher le chaos?

1/5 François Bayrou a été sèchement renvoyé par les députés français ce lundi 8 septembre: 364 ont voté contre sur 577. Photo: IMAGO/Bestimage

Richard Werly Journaliste Blick

Ils y croient. Ou du moins leur entourage le laisse entendre. Maintenant que la démission de François Bayrou est actée, après le vote de défiance massif contre lui à l’Assemblée nationale lundi 8 septembre (364 députés ont voté contre sur 577), ses possibles successeurs s’agitent. Emmanuel Macron a promis de nommer un nouveau Premier ministre «dans les prochains jours». Ces candidats pensent-ils vraiment pouvoir gouverner et sauver la France?

Les premiers à se positionner sont ceux dont les noms ont déjà été souvent cités. Ils sont aux avant-postes de la course à l’Hôtel Matignon avec une seule carte en main: la confiance d’Emmanuel Macron qui les croit capables de trouver les compromis indispensables pour faire voter le budget 2026. Mais aussi pour éviter de détricoter son bilan présidentiel, centré sur l’attractivité économique de la France.

Darmanin, le mieux placé

Les mieux placés, dans ce groupe, sont le ministre de la Justice Gérald Darmanin, celui de la Défense Sébastien Lecornu, et la ministre du Travail Catherine Vautrin. Le premier, élu de Tourcoing, une ville populaire du nord de la France, a l’avantage d’avoir été ministre de l’Intérieur, de venir d’un milieu modeste (père cafetier, mère femme de ménage) et d’avoir comme second prénom Moussa, ce qui le rend moins vulnérable aux attaques sur le dossier de l’immigration. Problème: ces trois ministres sont tous considérés proches du président, considérés par une majorité de députés comme LE responsable de la crise actuelle. Pas simple dans ces conditions de constituer une coalition.

Les seconds sont des personnalités proches du parti Socialiste, dont les 66 députés sont indispensables pour éviter une nouvelle censure du prochain gouvernement. Après avoir fait tomber Bayrou, le PS peut offrir le répit politique espéré en votant pour le nouveau Premier ministre, ou en passant avec lui un accord de non-censure.

Mission: négocier un budget

Parmi les plus souvent cités figurent le président de la Cour des comptes Pierre Moscovici, le ministre des Finances sortant Eric Lombard ou l’ancien Premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve. Leur mission unique sera de négocier un projet de budget qui comporte moins d’économies que les 44 milliards d’euros prévus par Bayrou, tout en restant crédible pour la Commission européenne et les créanciers internationaux de la France. Problème: le PS réclame toujours l’abrogation de la réforme des retraites d’avril 2023. Or celle-ci entraînerait le départ de la droite et des macronistes du gouvernement.

Troisième groupe, les personnalités aujourd’hui indépendantes, ou suffisamment crédibles pour être capables d’obtenir un «cessez-le-feu» parlementaire d’une majorité de députés. Parmi ceux-là figurent l’ancien ministre Jean-Louis Borloo, le président de la région Nord Xavier Bertrand ou l’ancien Commissaire européen Thierry Breton, tous trois classés à droite. Plus à gauche, le nom de l’ancien ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a été évoqué. On sait aussi qu’Emmanuel Macron pourrait sortir de son chapeau un haut fonctionnaire, comme il l’avait fait avec Jean Castex en 2020.



L’avantage de ce profil est qu’un Premier ministre indépendant aurait beaucoup moins à perdre. Il incarnerait l’intérêt général. Il se rapprocherait d’un chef de gouvernement «technique». Mais attention, pas sûr qu’Emmanuel Macron, ce président qui veut tout contrôler, apprécie l’indépendance de son chef de gouvernement.