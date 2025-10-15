DE
FR

Meurtre de son épouse
Une peine de 30 ans de prison requise contre Cédric Jubillar

Le procureur requiert 30 ans de réclusion pour Cédric Jubillar, accusé du meurtre de son épouse Delphine, disparue en décembre 2020. Devant la cour d'assises du Tarn, l'avocat général demande une peine sévère pour ce crime, malgré l'absence du corps de la victime.
Publié: il y a 32 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 31 minutes
Le procureur requiert 30 ans de réclusion pour Cédric Jubillar, accusé du meurtre de son épouse Delphine.
Photo: AFP
Une peine de trente ans de réclusion criminelle a été requise mercredi à l'encontre de Cédric Jubillar, accusé du meurtre de son épouse Delphine, disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020.

Devant la cour d'assises du Tarn, l'avocat général Pierre Aurignac a demandé la condamnation du peintre-plaquiste de 38 ans et requis «une réponse pénale extrêmement ferme» pour le «meurtre aggravé» de Delphine, née Aussaguel, dont le corps n'a jamais été retrouvé.

Développement suit

Violences contre les femmes: besoin d'aide?

Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.

En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.

Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.

