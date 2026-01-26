Le discours d'Emmanuel Macron au WEF à Davos est devenu viral sur les réseaux. Une expression du président français a particulièrement fait rire les internautes, qui l'ont parodiée sous toutes ses formes.

Le «for sure» d'Emmanuel Macron en lunettes de soleil au WEF fait un buzz international

Léa Perrin Journaliste Blick

C'était une occasion à ne pas manquer. Emmanuel Macron, lunettes de soleil aviateur bleues vissées sur le nez, s'est exprimé au Forum économique mondial (WEF) à Davos dans un anglais à l'accent à couper au couteau – un trait qui colle souvent à la peau des Français. Il a suffi d'une phrase, d'une seule expression. Et les réseaux sociaux s'y sont donnés à coeur joie.

Dans une allocution au WEF 2026, marqué par un contexte de conflits géopolitiques mondiaux, la venue controversée de Donald Trump qui a monopolisé l'attention médiatique, ou encore les annulations de grandes figures invitées, le président de la République française a apporté une touche de fraicheur. Et (malgré lui?) d'hilarité.

Gangster hollywoodien

Affublé de lunettes teintées façon Hollywood, le président français avait prévenu, lors d'une réunion à l'Elysée le 16 janvier, qu'un problème aux yeux le forçait à les porter. «Veuillez m’excuser pour ces lunettes qui sont liées à un problème bénin, mais voilà, je suis obligé de les porter pendant quelque temps, vous allez me subir ainsi.» S'il avait déjà attiré l'attention des internautes qui se sont enflammés sur son look, Emmanuel Macron a poussé la caricature jusqu'au bout sur le podium de Davos.

Dans un discours consacré à la nécessaire réforme de l'Europe, le chef d'Etat a coloré ses propos d'un accent français non dissimulé. Loin des stratégies industrielles, des plans de paix, des partenariats économiques ou des promesses pour l'avenir, deux mots ont retenu l'attention des internautes: «For sure» (bien sûr, évidemment). Avec cette formule répétée à deux reprises, dans une gestuelle quasi cinématographique, Emmanuel Macron a offert au public une performance théâtrale qui a fait sourire. Une véritable aubaine pour en créer un pastiche viral.

Feu aux poudres sur les réseaux

La séquence inonde TikTok et Instagram. Parodié, remixé, chanté: le «for sure» lancé par Emmanuel Macron en lunettes «Top Gun» fait le buzz. Devenu viral sur internet, il se décline désormais partout: remixé par des DJ en clubs ou repris par des artistes sur les réseaux, au point de lancer un véritable concours de reprises musicales.

L'artiste Bilal Hassani en a proposé une version disco. Le duo français Trinix, qui compte plus de 4 millions d'abonnés sur TikTok, a livré de son côté un remix électro, à l'instar de nombreux autres DJ qui ont saisi la perche pour transformer la formule en refrain, de la techno au swing.

Stratégie rhétorique?

Sous des airs empruntés à Donald Trump, Emmanuel Macron semble pourtant avoir manié l'ironie de manière stratégique. En reprenant certains codes du sensationnalisme caractéristique du président américain, il lui aurait même, le temps d'une séquence, volé la vedette.

Le président français n’a d’ailleurs pas manqué d’ouvrir son discours sur une note ironique, affirmant que le monde traversait une période de «paix, de stabilité et de prévisibilité». Quant à l'accent, serait-ce une façon d'affirmer une Europe qui tient tête aux Etats-Unis? Un choix effectivement millimétré pour l'expert en rhétorique Matthieu Wildhaber: «Cette accentuation de son accent français en anglais est presque un acte délibéré de souveraineté», analysait le conseiller pour Blick.

Une intervention du président français que les internautes et les participants du WEF ne sont pas près d'oublier. For sure.