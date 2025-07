Fortes pluies sur la capitale chinoise De violents orages font au moins 30 morts et 80'000 déplacés à Pékin

De violents orages ont causé la mort de 300 personnes et forcé l'évacuation de plus de 80'000 autres à Pékin. Le district de Miyun, au nord-est de la capitale chinoise, est le plus touché.

