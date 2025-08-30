DE
«Escalade de la violence»
Face aux manifestations, TikTok suspend ses directs en Indonésie

Face aux manifestations violentes en Indonésie, TikTok suspend temporairement sa fonction «live» dans le pays. Cette décision intervient après plusieurs jours de troubles, déclenchés par la mort d'un chauffeur de taxi-moto, écrasé par un véhicule de police.
Publié: il y a 43 minutes
Un manifestant lance un projectile en direction de la police lors d'une manifestation devant le commissariat de Bali, le 30 août 2025
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La plateforme de réseaux sociaux TikTok a annoncé samedi suspendre pour «quelques jours» sa fonctionnalité «live» (direct) en Indonésie, en raison des manifestations violentes qui se déroulent depuis plusieurs jours dans le pays.

«En raison de l'escalade de la violence lors des manifestations en Indonésie, nous avons volontairement introduit des mesures de sécurité supplémentaires pour maintenir TikTok comme un espace sûr et civilisé. Par mesure de précaution, TikTok LIVE est temporairement suspendu pendant quelques jours en Indonésie», a déclaré un porte-parole de TikTok à l'AFP.

Le président Prabowo Subianto est confronté aux manifestations les plus violentes depuis son arrivée au pouvoir en octobre. Des manifestations ont embrasé plusieurs grandes villes du pays, y compris la capitale Jakarta, après la mort d'un chauffeur de taxi-moto, écrasé par une véhicule de police, et dont la vidéo, devenue virale, a beaucoup choqué.

Des affrontements avec la police

Cet événement a mis le feu aux poudres alors que des affrontements venaient d'avoir lieu entre forces de l'ordre et la population, exaspérée par les difficultés économiques et la corruption.

Vendredi soir, les manifestations à Makassar, principale ville des Célèbes du sud, ont dégénéré. Des manifestants ont incendié un bâtiment du conseil provincial et local de la ville, lancé des pierres et des cocktails Molotov et mis le feu à des véhicules. Trois personnes piégées par les flammes – deux employés du conseil local et un fonctionnaire – sont mortes, selon une source administrative locale.

Les manifestations se sont poursuivies samedi dans la ville de Surabaya sur l'île principale de Java ainsi que sur les îles de Bali et Lombok.

L'Indonésie compte l'un des plus grands publics mondiaux de TikTok, avec plus de 100 millions d'utilisateurs. Dans certaines vidéos des manifestations publiées samedi sur ce réseau social, des utilisateurs se sont plaints de ne pas pouvoir utiliser la fonctionnalité en direct.

