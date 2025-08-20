Publié: il y a 46 minutes

La Maison Blanche a lancé mardi son compte TikTok, alors que le réseau social reste sous la menace d'une interdiction aux Etats-Unis. Le président américain Donald Trump possède déjà un compte sur TikTok, mais il n'y a plus diffusé de message depuis son élection.

Trois heures après avoir lancé son compte TikTok, la Maison Blanche comptabilisait déjà plus de 25'000 abonnés. Photo: Michael Dwyer

ATS Agence télégraphique suisse

Pour sa première publication sur le réseau social, le compte officiel de la Maison Blanche a partagé une vidéo de 27 secondes montrant des extraits du président américain avec écrit, en légende: «l'Amérique est de retour! Quoi de neuf TikTok?» «Bienvenue dans l'âge d'or de l'Amérique», est-il aussi écrit, en description du compte.

Trois heures après la publication de la vidéo, le compte officiel de la Maison Blanche comptait plus de 25'000 abonnés. Le compte personnel du président américain Donald Trump, lui, en compte plus de 110 millions, bien que le milliardaire républicain n'ait pas publié sur TikTok depuis le 5 novembre 2024.

Interdiction aux USA

TikTok est détenu par l'entreprise chinoise ByteDance. En vertu d'une loi votée au congrès en 2024, le réseau social reste sous le coup d'une interdiction aux Etats-Unis si elle n'en cède pas le contrôle. Des élus républicains comme démocrates disaient alors s'inquiéter de l'utilisation de données par la Chine ou d'une tentative d'influencer l'opinion américaine.

Mais Donald Trump a, à plusieurs reprises, repoussé l'ultimatum de la vente du réseau social, très populaire aux Etats-Unis, le président ayant confié avoir «un petit faible pour TikTok». L'échéance pour sa vente est actuellement fixée au 17 septembre.