Le lancement d'une fusée allemande s'est soldé par un échec. La fusée Spectrum d'Isar Aerospace s'est écrasée et a explosé peu après son lancement en Norvège. Ce vol d'essai était la première tentative d'une fusée orbitale en provenance d'Europe continentale.

Sur cette photo fournie par Isar Aerospace, Photo Wingmen Media, le véhicule de lancement Isar Aerospace "Spectrum" se trouve encore sur une rampe de lancement au port spatial d'Andoya à Nordmela, sur l'île d'Andøya, en Norvège. Photo: Simon Fischer

ATS Agence télégraphique suisse

La première fusée orbitale lancée depuis l'Europe continentale s'est écrasée à terre après un vol de seulement quelques secondes dimanche sur la base spatiale norvégienne d'Andøya dans l'Arctique.

Rapidement après son décollage, la fusée Spectrum, un engin à deux étages développé par la start up allemande Isar Aerospace, a commencé à osciller, s'est retournée puis est retombée à terre, générant un puissant bruit d'explosion, selon des images diffusées en direct sur Youtube. Une fusée orbitale est un lanceur capable de placer une charge utile, comme un satellite, sur ou au-delà de l'orbite terrestre.

En amont du tir, reporté à plusieurs reprises à cause des conditions météorologiques, Isar Space avait indiqué qu'il avait peu d'espoir d'atteindre l'orbite terrestre dès son premier coup d'essai. «Chaque seconde de vol est précieuse, car elle nous permet de recueillir des données et de gagner en expérience», expliquait Daniel Metzler, le cofondateur et patron de la jeune pousse allemande. «Trente secondes de vol seraient déjà un vrai succès», avait-il souligné dans un courriel à l'AFP.

Faisant 28 mètres de haut pour deux mètres de diamètre, Spectrum a une capacité d'emport d'une tonne. Dimanche, elle s'est envolée à vide pour son vol inaugural.

Avant ce tir, une première tentative de vol orbital depuis l'Europe avait eu lieu début 2023 en Grande-Bretagne, menée par Virgin Orbit du milliardaire Richard Branson. Contrairement à Isar Aerospace, la société n'avait pas utilisé un pas de tir, mais un Boeing 747 pour faire décoller une fusée en altitude. Elle s'était traduite par un échec et la société avait mis la clé sous la porte.