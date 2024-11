Aux Etats-Unis, la police se lance à la recherche de 43 macaques en cavale

Les autorités de Yemassee exhortent les habitants à garder leurs portes et fenêtres fermées après l'évasion de 43 jeunes macaques d'un laboratoire. Les singes ne sont pas porteurs de maladies, selon Alpha Genesis.

Photo: Anadolu via Getty Images

AFP Agence France-Presse

Une quarantaine de macaques sont activement recherchés par les autorités jeudi après s'être fait la belle d'un laboratoire de recherche en Caroline du Sud, dans le sud-est des Etats-Unis, a annoncé la police locale. Les singes, décrits par la police comme «craintifs», auraient fui plus tôt dans la journée leur enclos dans un établissement à Yemassee tenu par Alpha Genesis, une entreprise qui se spécialise dans la recherche biomédicale sur les primates.

Des équipes de recherche ont été déployées pour retrouver ces macaques rhésus, notamment en les «attirant avec de la nourriture», a indiqué la police de Yemassee. Elle exhorte les habitants à garder leurs portes et fenêtres «solidement closes» et à l'appeler s'ils aperçoivent l'un des singes. «Merci de ne pas tenter de vous approcher de ces animaux en aucune circonstance», a ajouté la police qui précise que l'ensemble des 43 macaques sont de jeunes femelles pesant jusqu'à 3 kg et qui n'ont pas été utilisées pour des tests.

«Un porte-parole d'Alpha Genesis a confirmé que ces animaux sont trop jeunes pour être porteurs de maladies», a précisé la police. Le patron de l'entreprise, Greg Westergaard, a déclaré à la chaîne CBS News que l'évasion était «frustrante» et qu'il espérait «une fin heureuse» avec le retour des primates de leur propre chef. Les macaques ont pris la poudre d'escampette quand un employé a oublié de verrouiller la porte de leur enclos, a-t-il ajouté.