Un bébé hippopotame nain «incroyablement rare» est né à Édimbourg

Née le 30 octobre, Haggis appartient à une espèce d'hippopotame devenue très rare, avec seulement 2500 individus dans le monde. Photo: Edinburgh Zoo

Ellen De Meester Journaliste Blick

Le zoo d'Édimbourg tient sa nouvelle petite star, dotée d'une peau reluisante et d'un regard irrésistible. Dans un communiqué publié le 4 novembre, le parc animalier écossais a annoncé la naissance d'un bébé hippopotame nain (ou «pygmy hippo») baptisé Haggis, en référence au fameux plat national à base d'abats de mouton.

Ne comptant plus que 2500 individus à l'état sauvage dans le monde, l'espèce originaire de l'ouest de l'Afrique est désormais considérée comme menacée par l'Union internationale pour la conservation de la nature (ICUN), en raison de la dégradation progressive de son habitat naturel.

D'après les équipes du zoo, Haggis se porte parfaitement bien, tandis que «sa personnalité commence déjà à rayonner», sous l'œil attentif de ses parents, Otto et Gloria, qui veillent sur elle. Et les réseaux sociaux n'ont pas tardé à fondre devant les premières images du jeune hippopotame, lesquelles ont comptabilisé plus de 39'000 likes en deux jours.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Concurrence à Moo Deng

L'annonce n'a pas manqué de rappeler la saisissante popularité de Moo Deng, autre hippopotame nain né en Thaïlande et érigé au rang de célébrité mondiale au mois de septembre. Victime de son succès, l'animal a rapidement dû être protégé de l'afflux parfois violent de ses milliers de visiteurs: ainsi que le soulignait un article de BBC, certains fans allaient jusqu'à projeter de l'eau sur une Moo Deng somnolente, afin de la réveiller pour la prendre en photo. Le zoo de Khao Kheow, à proximité de Pattaya, avait notamment sommé les visiteurs de respecter sa petite pensionnaire, finissant par installer des caméras de surveillance autour de l'enclos.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

«Moo Deng qui?», ironise d'ailleurs le zoo d'Édimbourg dans l'intitulé de son communiqué, instaurant immédiatement une rivalité entre les deux spécimens, dont la route ne se croisera probablement jamais. «Alors que Moo Deng est devenue une star mondiale, il est important de rappeler que les hippopotames nains sont incroyablement rares, souligne toutefois Jonny Appleyard, l'un des responsables du parc. C'est génial d'avoir notre propre petite ambassadrice, ici à Édimbourg, pour sensibiliser nos visiteurs aux défis qu'affronte cette espèce dans son habitat naturel.»

Sans surprise, l'établissement peut allègrement surfer sur la vague du succès remporté par Moo Deng: pour célébrer la naissance de Haggis, un concours de dessin permettra à un chanceux gagnant de rencontrer gratuitement la nouvelle mascotte. Sur Instagram, plusieurs internautes déclarent qu'ils et elles n'ont «jamais eu autant envie de visiter Édimbourg». Personne ne résiste au charme des hippopotames!