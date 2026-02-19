AFP Agence France-Presse
Face à la demande croissante d'avion commerciaux et tiré par les activités de défense, le bénéfice net d'Airbus a bondi de 23% à 5,2 milliards d'euros en 2025. Un record, selon les résultats annuels publiés ce jeudi.
«2025 a été une année charnière, marquée par une très forte demande pour nos produits et services dans l'ensemble de nos activités, par des résultats financiers record et par des étapes stratégiques majeures», a déclaré le PDG d'Airbus Guillaume Faury, cité dans un communiqué. En 2026, le géant européen envisage de livrer un nombre record de 870 avions commerciaux en 2026.
