DE
FR

L'entreprise vise 870 livraisons
Airbus enregistre un bénéfice record de 5,2 milliards d’euros en 2025

Porté par une forte demande, Airbus voit son bénéfice bondir de 23% à 5,2 milliards d'euros en 2025. Le groupe vise un record de 870 livraisons d’avions commerciaux en 2026.
Publié: il y a 42 minutes
Porté par la forte demande d'avions et la défense, Airbus voit son bénéfice bondir de 23% à 5,2 milliards d’euros en 2025.
Photo: Shutterstock
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Face à la demande croissante d'avion commerciaux et tiré par les activités de défense, le bénéfice net d'Airbus a bondi de 23% à 5,2 milliards d'euros en 2025. Un record, selon les résultats annuels publiés ce jeudi.

«2025 a été une année charnière, marquée par une très forte demande pour nos produits et services dans l'ensemble de nos activités, par des résultats financiers record et par des étapes stratégiques majeures», a déclaré le PDG d'Airbus Guillaume Faury, cité dans un communiqué. En 2026, le géant européen envisage de livrer un nombre record de 870 avions commerciaux en 2026.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus