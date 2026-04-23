ATS Agence télégraphique suisse
Trois personnes chanceuses ont décroché une rente mensuelle de 2222 francs durant cinq ans grâce à l'Eurodreams jeudi soir. Elles ont coché les six bons numéros 3, 7, 19, 22, 23 et 29, mais pas le numéro «dream» 2, a annoncé la Loterie romande.
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Les rentes ont été décrochées en Irlande, en Belgique et en Espagne. Le gros lot est une rente mensuelle de 22'222 francs durant 30 ans. Il faut pour cela trouver les 6 bons numéros ainsi qu'un numéro spécial appelé «dream». Huit pays européens proposent ce jeu. En Suisse, Eurodreams est exploité par la Loterie romande et par Swisslos côté alémanique. Le tirage du jeu est effectué les lundis et jeudis soir.
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