Une célébration militaire en Californie tourne mal lorsqu'un éclat d'obus touche un véhicule de police. L'incident, survenu lors du 250e anniversaire du Corps des Marines, provoque des inquiétudes et des critiques de la part du gouverneur Gavin Newsom.

Un véhicule de police touché par un éclat d'obus aux Etats-Unis

Le projectile d'artillerie a été tiré lors d'une démonstration militaire, à l'occasion du 250e anniversaire du Corps des Marines. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Un véhicule des forces de l'ordre a été accidentellement touché en Californie par un éclat d'obus provenant d'un projectile d'artillerie tiré lors d'une démonstration militaire, à l'occasion du 250e anniversaire du Corps des Marines auquel assistait le vice-président américain JD Vance, a indiqué lundi la police.

L'incident, qui s'est déroulé samedi, n'a pas fait de blessé, a précisé la police de la route dans un communiqué. L'obus a «explosé prématurément en plein vol». «Il s'agit d'une situation inhabituelle et préoccupante», a estimé Tony Coronado un des chefs de la police de la route, ajoutant qu'il est «extrêmement rare que des activités d'entraînement avec munitions réelles ou explosifs aient lieu au-dessus d'une autoroute en service».

«Aurait pu tuer quelqu'un»

Le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, avait critiqué la démonstration de tirs réels dans les jours précédant l'événement, qui a entraîné la fermeture d'un tronçon de 27 kilomètres de l'autoroute reliant Los Angeles à San Diego.

Gavin Newsom, critique de Donald Trump et pressenti pour une candidature à la Maison Blanche en 2028, a déclaré sur X que l'accident «aurait pu tuer quelqu'un». Le Corps des Marines, qui avait auparavant assuré qu'il n'y avait aucun risque pour le public, a également ouvert une enquête sur l'incident, selon NBC News.

Les exercices pour célébrer le 250e anniversaire du Corps des Marines comprenait des survols de chasseurs, l'usage de navires amphibies, des explosions dans un village factice et des membres des forces spéciales Navy Seals se jetant dans l'océan Pacifique depuis des hélicoptères.