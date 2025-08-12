DE
FR

Enquête ouverte
Deux morts lors d'une explosion dans une usine en Pennsylvanie

En Pennsylvanie, une explosion dans l'usine Clairton Coke Works d'US Steel fait au moins deux morts et dix blessés. Les autorités enquêtent sur les causes de l'incident survenu lundi près de Pittsburgh.
Publié: 08:44 heures
Partager
Écouter
Une explosion a eu lieu au sein de l'usine Clairton Coke Works d'US Steel.
Photo: AFP
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une explosion survenue lundi dans une usine de charbon à coke de Pennsylvanie, aux Etats-Unis, a fait deux morts et dix blessés, a indiqué la police locale dans un nouveau bilan. L'explosion s'est produite dans l'usine Clairton Coke Works, propriété de la compagnie sidérurgique américaine US Steel, à quelque 25 kilomètres de Pittsburgh.

Le drame, dont les causes ne sont pas connues, a eu lieu «à l'intérieur d'une zone de batteries au sein des installations de coke» de l'usine, a fait savoir à l'AFP James Madalinsky, porte-parole de la police du comté d'Allegheny. «On aurait dit un coup de tonnerre. Cela a secoué l'échafaudage, secoué ma poitrine, puis secoué le bâtiment. Ensuite, nous avons vu la fumée monter de l'usine sidérurgique», a déclaré à la chaîne locale WTAE Zachary Buday, qui travaillait à proximité.

Deux victimes et des blessés

Les secours ont constaté la mort de l'une des personnes qui travaillaient sur place. «D'intenses recherches» ont été nécessaires pour retrouver le corps de la deuxième victime, selon la police. Une personne portée disparue dans un premier temps a été secourue et hospitalisée et neuf autres «ont été transportées dans des hôpitaux de la région pour être soignées pour diverses blessures», selon la même source

Sur les Etats-Unis
Donald Trump mobilise la Garde nationale à Washington pour «rétablir l’ordre»
Une mesure exceptionnelle
Trump mobilise la Garde nationale à Washington pour «rétablir l’ordre»
Washington veut un accord avec la Suisse d'ici fin octobre
Diminution des droits douane?
Washington veut un accord avec la Suisse d'ici fin octobre

«Nous collaborons étroitement avec les autorités compétentes pour enquêter sur la cause de l'accident et nous fournirons des mises à jour supplémentaires dès qu'elles seront disponibles», a réagi David Burritt, directeur général de US Steel dans un texte relayé par la communication du groupe. «Aux familles affectées, nos coeurs sont avec vous (...) Le travail que nous accomplissons est important et souvent exigeant, mais il ne devrait jamais, en aucune circonstance, se faire au détriment de la sécurité», a-t-il encore dit.

Située sur la rivière Monongahela, l'usine est le plus grande installation industrielle de transformation de charbon en coke des Etats-Unis. Elle emploie environ 1300 personnes, selon le sidérurgiste américain, aujourd'hui propriété du groupe Nippon Steel.

Le coke est un composant clé dans les hauts fourneaux, utilisé pour réduire le minerai de fer et produire de la fonte, qui est ensuite transformée en acier.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la