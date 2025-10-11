DE
FR

«Une santé exceptionnelle»
L'âge cardiaque de Trump est «14 ans plus jeune que son âge chronologique»

Le président américain Donald Trump a effectué une visite médicale de routine. D'après son bulletin de santé, il est en pleine forme. Il a également reçu un rappel du vaccin contre le Covid-19.
Publié: il y a 37 minutes
Partager
Écouter
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Donald Trump est «en excellente santé», peut-on lire sur le bulletin médical du président américain, publié vendredi après une visite de routine. Agé de 79 ans, le républicain a effectué sa deuxième visite médicale depuis son retour à la Maison Blanche en janvier à l'hôpital militaire Walter Reed, proche de Washington.

Durant cet examen, il a été établi que son âge cardiaque était «d'environ 14 ans plus jeune que son âge chronologique», indique le bulletin de santé transmis par sa porte-parole.

Vacciné contre le Covid

«Le président Donald Trump continue d'avoir une santé exceptionnelle, avec de bonnes performances cardiovasculaires, pulmonaires, neurologiques et physiques», poursuit le document signé par le médecin de la présidence américaine, Sean Barbabella. Il est également indiqué que le président a reçu un rappel du vaccin contre le Covid-19, «en vue d'un déplacement international», alors que son ministre de la Santé, RFK Jr., connu pour ses positions vaccinosceptiques, a restreint l'accès aux vaccins contre le Covid-19.

Cette «visite médicale annuelle de routine», annoncée mercredi par la Maison Blanche, succède à un examen de santé déjà effectué en avril par le républicain, lors duquel son médecin l'avait déjà jugé en très bonne santé.

A lire aussi
De nouvelles images alimentent les doutes sur la santé de Trump
Le milliardaire semble épuisé
De nouvelles images alimentent les doutes sur la santé de Trump
Faible, fatigué et silencieux: que cache Donald Trump?
Doutes sur sa santé
Faible, fatigué et silencieux: que cache Donald Trump?

Hématomes et maquillage

Donald Trump, président le plus âgé à avoir prêté serment aux Etats-Unis, n'échappe pas aux questions et spéculations sur sa santé, même si elles sont loin d'atteindre l'intensité de celles posées pour son prédécesseur, le démocrate Joe Biden. Le milliardaire a été vu avec des hématomes sur la main droite. Des photos récentes le montrent avec une épaisse couche de maquillage à cet endroit.

La Maison Blanche avait affirmé en juillet que ces bleus étaient dus à «des serrages de main fréquents» et à sa prise d'aspirine comme traitement cardiovasculaire standard.

L'exécutif américain avait également révélé que Donald Trump souffrait d'insuffisance veineuse chronique, une affection répandue et bénigne, se manifestant dans son cas notamment par des gonflements au niveau des chevilles.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Sourire, c’est bon pour la santé!
Présenté par
Sourire, c’est bon pour la santé!
5 bonnes raisons de sourire davantage
Sourire, c’est bon pour la santé!
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Avec vidéo
Présenté par
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
15 bons plans secrets
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Anticiper sa prévoyance permet de garantir les prestations de vieillesse et de réaliser ses rêves.
Présenté par
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Planifier tôt pour économiser
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Une nouvelle façon d'économiser
Présenté par
Une nouvelle façon d'économiser
Les ETF, une alternative à l'épargne?
Une nouvelle façon d'économiser
5 idées pour un automne inoubliable
Présenté par
5 idées pour un automne inoubliable
Des sommets aux grottes, voici les incontournables de la saison
5 idées pour un automne inoubliable
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Présenté par
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Étude sur la santé
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Présenté par
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Découvrir, expérimenter, déguster
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus