Au Brésil, 14 morts et plus de 400 sans-abri après des pluies torrentielles dans l'État du Minas Gerais. Juiz de Fora, durement touchée, a déclaré l'état de calamité.

AFP Agence France-Presse

Au moins 14 personnes sont mortes et plus de 400 se sont retrouvées sans abri en raison de fortes pluies dans l'État du Minas Gerais, dans le sud-est du Brésil, ont annoncé mardi les autorités. La mairie de la ville de Juiz de Fora a indiqué sur son compte X qu'un nombre inconnu de personnes avaient été portées disparues à la suite des précipitations qui ont entraîné le débordement d'une rivière, des inondations et des glissements de terrain.

La presse locale a fait état pour sa part de 45 disparus. Sans démentir cette information, un porte-parole des pompiers du Minas Gerais a déclaré à l'AFP qu'il était encore trop tôt pour avancer un chiffre exact. La maire Margarida Salomao a décrété à l'aube l'état de calamité face à la «situation gravissime» provoquée par les précipitations «intenses et persistantes».

Il s'agit du mois de février le plus pluvieux de l'histoire de Juiz de Fora, où vivent quelque 540'000 personnes, selon les données officielles. «Des quartiers sont isolés» et la situation est «extrême», a déclaré Mme Salomao, ajoutant que les pluies avaient provoqué au moins 20 glissements de terrain.