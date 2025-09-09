DE
Opération conjointe en Europe
La Pologne accuse le Bélarus de l'espionner et expulse un diplomate

La Pologne arrête un agent bélarusse et expulse un diplomate pour espionnage. Le Premier ministre Donald Tusk annonce ces mesures suite à une opération impliquant plusieurs services de renseignement européens.
Publié: il y a 33 minutes
Le Premier ministre polonais Donald Tusk assiste à Gdansk, en Pologne, le 1er septembre 2025.
Photo: Anadolu via Getty Images
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le Premier ministre polonais, Donald Tusk, a annoncé mardi l'arrestation d'un «aget du Bélarus» et l'expulsion d'un diplomate de ce pays allié de la Russie pour «activité agressive» à l'égard de la Pologne.

Le service de sécurité intérieure polonais ABW «a arrêté un agent du Bélarus aujourd'hui. L'arrestation est le résultat d'une coopération avec les services roumains et tchèques notamment», a écrit Donald Tusk sur X.

Le ministre de l'Intérieur, Tomasz Siemoniak, a identifié l'agent bélarusse comme étant «Uladzislau N.», et a indiqué que les services hongrois et moldaves avaient également participé à l'opération.

Un diplomate expulsé

«Le suspect menait une activité de renseignement en territoire polonais et hongrois», a-t-il indiqué sur X, ajoutant qu'il avait été inculpé pour espionnage.

«Un diplomate bélarusse apportant son concours à l'activité agressive des services bélarusses contre notre pays va aussi être expulsé de Pologne», a par ailleurs indiqué le Premier ministre Donald Tusk. Selon le ministre de l'Intérieur, ce diplomate a été «impliqué directement dans une activité de renseignement».

Les relations entre la Pologne et le Bélarus, pays voisins, sont au plus bas depuis le début de l'offensive russe contre l'Ukraine en 2022. Varsovie est l'un des principaux soutiens européens de Kiev, alors que Minsk est un important allié de Moscou.

Fermeture des frontières

Varsovie avait dénoncé le 5 septembre comme une «provocation» l'annonce la veille par Minsk de l'arrestation d'un religieux polonais accusé d'avoir été en possession d'un document classé secret défense sur de prochains exercices militaires conjoints russo-bélarusses.

Donald Tusk a annoncé mardi la fermeture de la frontière avec le Bélarus «pour des raisons de sécurité nationale» pendant ces manoeuvres prévues du 12 au 16 septembre.

La Pologne accuse par ailleurs le Bélarus d'organiser un afflux de migrants de pays tiers à sa frontière dans le cadre d'une opération hybride destinée selon elle à déstabiliser l'UE.

