Un colonel suisse soupçonné d’espionnage pour la Russie

Un colonel suisse, en poste à l'OSCE à Vienne, a été rappelé à la suite d'accusations de transmission d'informations à la Russie en été 2024. Le DDPS confirme le rappel, tandis que la justice militaire a ouvert une enquête pour clarifier les faits.

Un colonel suisse, en poste à Vienne, a été rappelé après des accusations de transmissions d'informations à la Russie. (image d'illustration) Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Un colonel de l'armée suisse a été rappelé de son poste à l'étranger. Selon la radio alémanique SRF, il est accusé d'avoir transmis des informations à la Russie à l'été 2024.

L'homme travaillait à la délégation suisse auprès de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) à Vienne, ajoute la SRF. Le Département fédéral de la défense (DDPS) a confirmé à Keystone-ATS que l'officier avait été rappelé en Suisse à la fin de l'année passée.

Aucun commentaire

Il n'a pas voulu donner d'indications sur les accusations portées contre le colonel, pour des raisons de protection de la personnalité. La justice militaire a ouvert une enquête. Il s'agit selon elle d'une enquête en complément de preuves. Celle-ci n'est pas dirigée contre une personne en particulier mais vise à clarifier les faits. Une procédure pénale militaire ne sera ouverte que s'il en résulte «un soupçon suffisant d'un comportement punissable important d'une personne», a-t-elle expliqué.

La justice militaire n'a pas pu donner d'information complémentaire en raison du secret de l'instruction. Selon la SRF, l'autorité de surveillance du Service de renseignement de la Confédération (SRC) et la délégation des commissions de gestion des Chambres fédérales se penchent également sur le dossier.