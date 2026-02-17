DE
Une enquête est ouverte
Un incendie près de Barcelone fait cinq victimes et quatre blessés

Un incendie a frappé un immeuble à Manlleu près de Barcelone lundi soir, causant la mort de cinq personnes et blessant légèrement quatre autres. Une enquête est en cours pour déterminer les causes du drame.
Un incendie a frappé un immeuble à Manlleu lundi soir, causant la mort de 5 personnes et blessant légèrement 4 autres.
Un incendie dans un immeuble a fait cinq morts et quatre blessés légers lundi soir à Manlleu, à une soixantaine de kilomètres au nord de Barcelone, ont annoncé les pompiers de la région de Catalogne, dans le nord-est de l'Espagne. Le sinistre s'est déclaré lundi soir dans un grenier de l'immeuble. «Cinq personnes sont décédées ce soir et quatre autres ont été légèrement blessées», selon un communiqué diffusé dans la nuit.

Selon les médias espagnols, les victimes sont des jeunes gens qui s'étaient réunis dans le grenier situé dans la partie supérieure de l'immeuble et qui servait de débarras. Les pompiers ont expliqué avoir été alertés par des voisins de la présence de fumée dans la cage d'escalier et que, une fois le feu éteint, «la première victime a été localisée, une personne en arrêt cardiorespiratoire».

Ensuite quatre autres (personnes) ont été retrouvées dans le débarras» et «il n'a pas été possible de les sauver», ont-ils ajouté. Parmi les quatre personnes blessées, trois ont pu sortir de l'hôpital après avoir été prises en charge et une quatrième n'a pas voulu être transportée vers un établissement de soins. La police a ouvert une enquête sur le drame, ont-ils ajouté.


