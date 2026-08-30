Un «défi» viral suscite le dégoût dans les piscines publiques en Espagne. Des personnes défèquent délibérément dans l'eau, puis filment le chaos pour le publier sur les réseaux sociaux. Ce «défi brun» oblige les piscines à fermer leurs portes. Le ras-le-bol est général.

Daniel Kestenholz

Début juillet à Alcalá de Henares, ville universitaire historique située au nord de Madrid: Jonathan Giraldo profite d'une journée ensoleillée au bord d'une piscine publique avec sa famille. Mais soudain, tous les baigneurs sont chassés de l'eau.

La raison? Quelqu'un a déféqué dans la piscine. «Quelqu'un a fait caca dans le bassin», crient les maîtres-nageurs. Jonathan Giraldo décrit la scène au site espagnol El Diario, qui rend compte du «reto marrón», le «défi marron».

Tout pour les clics sur le web

Cette scène surréaliste n'a rien d'un accident isolé. En Espagne, c'est devenu un jeu viral pour les chasseurs de clics. L'idée est de faire ses besoins dans la piscine, filmer l’évacuation qui s’ensuit et publier la vidéo sur Internet pour obtenir un maximum de vues. Le comble: certaines personnes apporteraient même les excréments de chez elles dans des sacs en plastique pour les jeter dans l'eau. En gros, plus c’est dégoûtant, mieux c’est.

Selon Cadena SER, la plus grande et la plus ancienne radio d’Espagne, cette tendance a déjà touché les piscines de nombreuses régions cet été, notamment à Madrid, Valence, en Andalousie, en Galice et en Castille-La Manche. Certaines ont même dû fermer leurs portes à plusieurs reprises.

«A cause d’un idiot pareil»

Si des matières fécales sont détectées dans la piscine, les baignades sont interdites en raison d'une concentration anormalement élevée d'E. coli. Face au risque d'infection bactérienne, l’eau doit alors être hyperchlorée de façon intensive, avant d'être analysée. Il faut compter entre 24 et 48 heures avant que la piscine ne soit de nouveau utilisable.

« Avec cette chaleur, on ne peut même pas aller se baigner à cause d’un idiot pareil Un riverain indigné au journal «El Diario» »

A Oliva, sur la côte méditerranéenne, deux complexes ont même été fermés simultanément en juillet à cause d'excréments. Et ce, en pleine canicule.

Jusqu’à 20'000 euros d’amende

Les auteurs présumés de ces actes sont apparemment aussi bien des enfants que des adultes. Toute personne prise en flagrant délit s'expose à une interdiction d'accès aux lieux, pouvant aller jusqu'à plusieurs années, voire à une interdiction définitive. Elle se risque également à des amendes pouvant aller jusqu’à 20'000 euros.

Il est toutefois normal de trouver des traces d'urine dans les piscines publiques. Le chlore élimine une grande partie des germes. Les couches, les infections gastro-intestinales et les jeunes enfants turbulents ont souvent entraîné des fermetures de piscine.

Mais cette «tendance aux excréments»? Les auteurs de ces actes risquent tout cela pour quelques secondes d’attention sur les réseaux sociaux. La piscine devient une scène. Un tas de merde devient du contenu.