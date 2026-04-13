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Begoña Gomez et Pedro Sanchéz
Begoña Gomez, épouse du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, inculpée de corruption

Begoña Gomez, épouse du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, a été inculpée pour corruption. Elle est accusée de détournement de fonds et de trafic d'influence.
Publié: 13.04.2026 à 22:45 heures
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Epouse du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, Begoña Gomez a été inculpée pour corruption.
Photo: AFP

L'épouse du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, Begoña Gomez, a été formellement inculpée pour corruption au terme de deux ans d'enquête, selon une décision de justice rendue publique lundi. Un juge a inculpé Begoña Gomez pour détournement de fonds, trafic d'influence, corruption et appropriation illicite, selon la décision datée du 11 avril.

L'enquête concerne une des affaires de corruption qui visent la famille du dirigeant socialiste et d'anciens alliés politiques, et mettent sous pression son gouvernement de coalition minoritaire. Le juge Juan Carlos Peinado a ouvert l'enquête en avril 2024 pour déterminer si Mme Gomez avait profité de son statut d'épouse du Premier ministre pour obtenir des avantages personnels, ce que tous deux nient.

L'affaire concerne la création d'une chaire à l'université Complutense de Madrid, codirigée par Begoñaz Gomez, ainsi que l'utilisation présumée de moyens publics et de relations au profit d'intérêts privés. Le juge Peinado a considéré que son enquête avait trouvé des preuves suffisantes des délits imputés à Begoña Gomez, selon la décision publiée. «La chaire a servi de moyen de progression professionnelle privée à la personne sur laquelle porte l'enquête», a-t-il écrit.

Le frère aussi mis en cause

Begoña Gomez, 55 ans, qui se trouve actuellement en visite avec son époux en Chine, a toujours nié les faits qui lui étaient reprochés. Pedro Sanchez a qualifié les allégations visant son épouse de tentative de la droite espagnole pour déstabiliser son gouvernement. L'opposition a appelé à sa démission. L'affaire est née d'une plainte déposée par un groupe anticorruption ayant des liens avec l'extrême droite.

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Le frère du Premier ministre, David Sanchez, a également été mis en cause dans un dossier séparé de trafic d'influence lié à son recrutement dans une administration régionale. L'ancien bras droit de Pedro Sanchez, et ancien ministre des Transports, Jose Luis Abalos, a comparu en avril dans une affaire de pots-de-vin présumés dans des contrats publics.

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