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Source de «souffrances sociales»
Pedro Sánchez dénonce un excédent commercial chinois jugé intenable par l’Europe

A Pékin, Pedro Sánchez juge «intenable» le déficit commercial entre la Chine et l'Union européenne, en forte hausse. Il appelle Pékin à ouvrir davantage ses marchés pour éviter des tensions sociales et un repli isolationniste.
Publié: il y a 14 minutes
Pedro Sánchez juge «intenable» l'excédent commercial de la Chine avec l'UE, qu'il estime source de tensions sociales.
Photo: IMAGO/Europa Press
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AFP Agence France-Presse

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a pointé lundi à Pékin l'excédent commercial «intenable» selon lui de la Chine avec l'Union européenne. Elle est, à ses yeux, source de «souffrances sociales» et de poussées «isolationnistes».

Il a appelé la Chine à s'ouvrir davantage au commerce européen dans un discours. «L'Union européenne fait sa part (...) Nous avons besoin que la Chine fasse de même. Qu'elle s'ouvre pour que l'Europe n'ait pas à se replier sur elle-même», a-t-il dit.

«Cette situation est intenable»

L'Union européenne a besoin que la Chine «nous aide à corriger le déficit commercial que nous avons avec elle, un déficit non équilibré, qui a encore augmenté de 18% l'an dernier, et qui est intenable pour nos sociétés à moyen et long terme», a-t-il déclaré dans ce discours à l'université Tsinghua.

Le déficit commercial avec la Chine représente 74% du déficit total de l'Espagne, a-t-il illustré. «Cette situation est intenable en raison des mouvements isolationnistes qu'elle nourrit et des ressentiments et des souffrances sociales qu'elle engendre", a-t-il renchéri.

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