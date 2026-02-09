DE
Onde de choc Epstein
Pour Macron, la justice américaine doit «faire son travail»

Emmanuel Macron a jugé que l’affaire Epstein concernait surtout les Etats-Unis et que la justice devait agir. Le scandale dépasse toutefois les frontières, provoquant en France la démission de Jack Lang à l’IMA.
«Cette affaire concerne surtout les Etats-Unis», a appuyé Macron. Il dit ne pas vouloir «prendre part à un débat public sur ce sujet».
Emmanuel Macron a estimé lundi que l'affaire Epstein concernait «surtout les Etats-Unis» et qu'en ce sens il fallait «que la justice là-bas fasse son travail et c'est tout».

«Manifestement, il (Epstein, ndlr) avait un système qui était très large, qui justifie que la justice fasse son travail de manière indépendante et dans le calme», a exhorté le chef de l'Etat en marge d'un déplacement à Paris. «Je vois que derrière ça alimente aussi beaucoup les complotismes et tout le reste», a-t-il également fait valoir, appelant à faire «un vrai travail de journaliste».

Le ministère de la Justice américain, qui a mis en ligne le 30 janvier «plus de trois millions de pages» de ce dossier d'ampleur mondiale, a annoncé par la voix de son numéro deux Todd Blanche que ces documents ne contenaient pas d'élément nouveau pouvant aboutir à des poursuites supplémentaires.

«C'est une affaire qui concerne surtout les Etats-Unis d'Amérique», a appuyé Macron, qui dit ne pas vouloir «prendre part à un débat public sur ce sujet».

L'onde de choc dépasse cependant les frontières américaines avec la mise au jour des liens nombreux entre ce criminel sexuel et des personnalités de tous pays. En France, c'est ainsi l'ancien ministre de la Culture Jack Lang qui a été poussé à la démission de la présidence de l'Institut du monde arabe à Paris.

«Il a pris sa décision (...) en conscience», a souligné Emmanuel Macron, qui a dit en «prendre acte». 

