La complice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, a sans surprise refusé lundi de répondre aux questions d'une commission de la Chambre des représentants américaine, a annoncé le président républicain de cette commission, James Comer, à l'issue d'une brève audition à huis clos.
«Comme prévu, Ghislaine Maxwell a invoqué le Cinquième amendement et refusé de répondre à toute question», a déclaré James Comer aux journalistes, en référence au droit à ne pas s'auto-incriminer, garanti par le Cinquième amendement de la Constitution américaine. «Son avocat a dit qu'elle répondrait aux questions si elle obtenait une grâce» présidentielle de Donald Trump, a-t-il ajouté.
