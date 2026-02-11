DE
Un diplomate français en cause
La France appelle les victimes liées à Epstein à parler

La France appelle les victimes liées à l'affaire Epstein à se tourner vers la justice. Un diplomate français, Fabrice Aidan, est mis en cause dans de nouveaux documents révélés fin janvier.
Publié: il y a 15 minutes
Maud Bregeon exhorte les victimes d'Epstein à saisir la justice.
La porte-parole du gouvernement français, Maud Bregeon, a encouragé mercredi «les femmes qui auraient été victimes» dans des affaires liées au dossier Epstein à «parler et à se tourner vers la justice», après la mise en cause d'un diplomate français. «Bien sûr, toute la lumière doit être faite sur cette affaire effroyable et tentaculaire», a-t-elle affirmé à l'issue du Conseil des ministres, jugeant que c'était à la justice de «faire son travail».

La publication, fin janvier, de millions de nouveaux documents liés à l'homme d'affaires et criminel sexuel Jeffrey Epstein a suscité une onde de choc à travers le monde, avec de très nombreuses personnalités apparaissant dans ces documents. Le nom d'un diplomate français, Fabrice Aidan, y est cité à plusieurs reprises.

«Effaré» et «indigné»

Selon les documents consultés par l'AFP, il a échangé des dizaines de courriels pendant plusieurs années avec Jeffrey Epstein, décédé en prison en 2019. D'après Mediapart et Radio France qui ont révélé l'affaire, Fabrice Aidan a fait bénéficier Jeffrey Epstein «d'informations diplomatiques, de services ou de ses réseaux à l'international».

Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot s'est dit mercredi «effaré» et «indigné». Fabrice Aidan est actuellement «secrétaire des Affaires étrangères principal en disponibilité pour convenances personnelles», avait indiqué le ministre mardi soir sur X. Il exerçait au sein de l'énergéticien Engie, dont il a été suspendu en raison des révélations dans les médias, a indiqué le groupe à l'AFP. La mention d'un nom dans les correspondances du criminel sexuel ne présuppose aucun acte répréhensible.


