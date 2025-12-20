DE
Politiciens, entrepreneurs, chanteurs
De nouvelles photos inédites des dossiers Epstein ont été révélées

De nouveaux fichiers et images concernant l'affaire Jeffrey Epstein sont publiés progressivement. L'identité des victimes reste protégée, mais pas celle des célébrités les accompagnant.
Cette table a été photographiée lors d'une perquisition dans l'appartement new-yorkais d'Epstein en juillet 2019.
Photo: AP
Angela Rosser

Le ministère américain de la Justice a commencé à rendre public vendredi des centaines de milliers de documents sur le scandale Epstein après des mois de tergiversations de Donald Trump à ce sujet. Ces documents, issus de l'enquête menée par les autorités américaines sur l'influent financier et criminel sexuel new-yorkais, mort en 2019, doivent aider à faire la lumière sur ses liens passés avec des personnalités de premier plan, dont le président républicain.

Toutefois, peu avant la date limite, le numéro deux du ministère de la Justice, Todd Blanche a déclaré vendredi qu'une première portion du dossier, avec des centaines de milliers de documents, allait être publiée vendredi et des éléments supplémentaires «dans les prochaines semaines». Tous les documents ne seront donc pas publiés simultanément. Il a expliqué que chaque page publiée devait être conçue de manière à protéger l'identité des victimes. Il est donc fort possible que d'autres photos suivent.

