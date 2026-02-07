Bill et Hillary Clinton veulent des audiences publiques

Bill et Hillary Clinton témoigneront devant une commission du Congrès américain les 26 et 27 février. Accusés de liens avec Jeffrey Epstein, ils demandent des audiences publiques pour éviter toute instrumentalisation politique.

AFP Agence France-Presse

Bill et Hillary Clinton, qui doivent être interrogés séparément sur l'affaire Epstein fin février par une commission du Congrès américain, ont appelé à des audiences publiques, disant vouloir éviter une instrumentalisation par les Républicains. La commission, dont les travaux se déroulent à huis clos, souhaite entendre l'ancien président démocrate en raison de ses liens d'amitié avec le criminel sexuel, et l'ancienne cheffe de la diplomatie américaine pour ce qu'elle sait de ces liens entre son époux et le financier mort en prison en 2019.

«Arrêtons de jouer et faisons cela comme il faut: avec une audience publique», a écrit l'ancien président sur X vendredi. Hillary Clinton a déclaré avoir déjà indiqué «ce que nous savons» à la commission dirigée par les Républicains. «Si vous voulez ce combat (...), faisons-le en public», a-t-elle déclaré jeudi.

Alors qu'ils refusaient de comparaître depuis plusieurs mois, le couple a effectué un revirement lundi, peu avant un vote à la Chambre des représentants sur une procédure d'entrave au Congrès à leur encontre. Des poursuites auraient été alors recommandées au ministère de la Justice, et le couple aurait encouru jusqu'à un an de prison.

De nombreuses photos à l'appui

L'ancienne cheffe de la diplomatie américaine témoignera le 26 février, tandis que l'ex-président démocrate (1993-2001) sera entendu le 27 février. Bill Clinton, qui a voyagé à plusieurs reprises à bord du jet privé de Jeffrey Epstein et a été photographié de nombreuses fois en sa compagnie, avait affirmé en 2019 ne pas lui avoir parlé depuis plus d'une décennie.

L'ex-président a également toujours démenti avoir eu connaissance des crimes de Jeffrey Epstein et n'est pas inquiété par la justice en ce qui concerne sa relation avec lui. Hillary Clinton a déclaré n'avoir eu aucune interaction significative avec Jeffrey Epstein, n'avoir jamais pris son avion et jamais visité son île.

Le ministère de la Justice américain a publié la dernière une nouvelle série massive de documents du dossier Epstein: plus de trois millions de documents, de photos et de vidéos liés à son enquête sur le criminel sexuel mort en 2019 en détention, un décès conclu comme un suicide. La simple mention du nom d'une personne dans le dossier Epstein ne suppose aucun acte répréhensible a priori de cette personne. Mais les documents rendus publics montrent les liens entre Jeffrey Epstein ou son entourage et certaines personnalités qui ont souvent minimisé, voire nié, l'existence de tels rapports.



