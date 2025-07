Plus de 1200 oiseaux menacés d'extinction ont été saisis dans un port sur l'île de Florès par les autorités indonésiennes.

Les autorités indonésiennes ont annoncé dimanche avoir saisi plus de 1200 oiseaux appartenant à une espèce menacée d'extinction et transportés illégalement.

«L'auteur présumé, qui n'a pas encore été retrouvé, a transporté des zostérops flavescents dans huit cages. Le nombre d'oiseaux s'élève à 1260, dont 140 ont été retrouvés morts», a déclaré Joko Waluyo, fonctionnaire à l'agence provinciale de conservation.

Une espèce en danger

Le zostérops flavescent, petit oiseau jaune et vert aux yeux cerclés de blanc, est classé comme espèce en danger par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), et comme espèce protégée par le ministère indonésien de l'Environnement et des Forêts.

Les autorités ont découvert les animaux vendredi dans un port sur l'île de Florès. Ils devaient être transportés par ferry à Surabaya, ville dans l'est de l'île indonésienne de Java.

Les oiseaux sauvés ont été relâchés

Les zostérops flavescents survivants ont été réintroduits dans la nature. «Les relâcher vise à sauver tous (les oiseaux) retrouvés, à augmenter leur population dans la nature, et à sensibiliser le grand public», a précisé Joko Waluyo.

En Indonésie, le braconnage ou le commerce d'espèces protégées est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 15 ans de prison. Le commerce illégal d'espèces sauvages et la perte d'habitat dans l'archipel ont conduit de nombreuses espèces menacées au bord de l'extinction, de l'éléphant de Sumatra à l'orang-outan.