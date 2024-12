La police brésilienne enquête sur trois décès et plusieurs hospitalisations de membres d'une famille qui ont mangé un gâteau de Noël contenant de l'arsenic, ont rapporté les médias locaux ce week-end.

Trois morts à cause d'un gâteau de Noël contenant de l'arsenic

Selon les témoignages recueillis, la femme qui a confectionné le gâteau s'entendait bien avec les autres membres de la famille, et rien n'indique qu'il y ait eu un quelconque conflit entre eux. (Image symbolique) Photo: Shutterstock

AFP Agence France-Presse

Selon les médias, trois femmes âgées de 43, 58 et 65 ans sont décédées après avoir mangé le gâteau lors d'une réunion de famille le 23 décembre dans la petite ville côtière de Torres, dans le sud du Brésil. La femme qui a confectionné le gâteau, ainsi qu'une fillette de 10 ans qui l'a également mangé, sont toujours hospitalisées dans un hôpital local où elles sont soignées pour empoisonnement.

Le site d'information G1 a indiqué que la police attendait que l'état de la femme hospitalisée s'améliore avant de l'interroger. Entre-temps, les autorités ont recueilli le témoignage de 15 autres personnes dans le cadre de l'enquête. Les analyses de laboratoire présentées à la police vendredi ont révélé des niveaux élevés d'arsenic dans les échantillons de sang prélevés sur les trois femmes décédées. Jusqu'à présent, aucune charge n'a été retenue et la police n'a pas indiqué si elle traitait l'affaire comme un meurtre.

Selon les témoignages recueillis, la femme qui a confectionné le gâteau s'entendait bien avec les autres membres de la famille, et rien n'indique qu'il y ait eu un quelconque conflit entre eux. Les images fournies par la police et publiées sur Internet montrent un gâteau aux fruits secs, avec un glaçage blanc et des cerises dessus.

Le site du magazine d'information Carta Capital a indiqué que l'ex-mari de la femme qui avait confectionné le gâteau était décédé en septembre dernier et qu'à l'époque, la police avait estimé qu'il s'agissait d'une intoxication alimentaire de cause naturelle. Elle envisage à présent de rouvrir son dossier.