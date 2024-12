A cause d'un «condiment» singulier

1/2 Après le repas de fête, la famille s'est plainte de vertiges et de nausées. (Image symbolique) Photo: Shutterstock

Jessica von Duehren

Ce fut un réveillon de Noël particulièrement amer: 14 personnes de la même famille, âgées de 3 à 78 ans, se sont soudainement senties mal après le repas du réveillon, au point qu'elles ont dû être hospitalisées à Zambrow, dans le nord de la Pologne.

Dans un premier temps, les médecins ont supposé qu'il s'agissait d'une simple intoxication alimentaire. Mais les examens à l'hôpital ont révélé un détail surprenant: du cannabis a été détecté dans l'organisme de tous les membres de la famille. Un fait confirmé par la porte-parole de la police de Bialystok. Les fonctionnaires ont alors prélevé des échantillons de tous les plats de la table de fête.

Ont-ils confondu les herbes?

Comme le rapporte le média numérique polonais Onet, une confusion lourde de conséquences pourrait avoir eu lieu. Il est possible que la marijuana ait été utilisée par erreur comme condiment dans les plats. Après le repas, la famille s'est plainte de vertiges et de troubles de l'équilibre. Les enfants ont également subi des douleurs abdominales et des vomissements.

La famille a d'abord craint une intoxication au monoxyde de carbone, à cause de la cheminée. Mais les pompiers, alertés, n'ont pas détecté de gaz toxique. Lorsque les symptômes se sont aggravés, la famille a appelé les secours.

On ne sait pas encore comment cette confusion a pu se produire. Selon Onet, il se pourrait que l'huile de cannabis soit la cause de l'intoxication, car elle avait été prescrite à la grand-mère. La police a ouvert une enquête.