Trump a vu son souhait être exaucé par le Congrès. Photo: imago/UPI Photo

AFP Agence France-Presse

Le Congrès américain a définitivement approuvé vendredi des coupes budgétaires de quelque 9 milliards de dollars, sous l'impulsion de la Maison Blanche et de la commission Doge d'Elon Musk, et qui concernent principalement l'aide internationale. Le texte a récolté 216 voix pour et 213 contre (dont celles de deux élus républicains) à la Chambre des représentants, et Donald Trump doit désormais le promulguer avant la date limite de vendredi soir.

La commission Doge d'Elon Musk avait identifié ces coupes qui concernent près de 8 milliards de dollars initialement destinés à l'agence d'aide au développement USAID. Le reste devait être principalement dévolu aux médias publics NPR et PBS.

Un programme anti-sida épargné

L'administration Trump a ensuite fait la demande au Congrès de révoquer ces fonds, qu'elle aurait été dans l'obligation de dépenser sinon. «C'est ce pour quoi les Américains ont voté», avait affirmé avant l'adoption du texte le républicain Tom Emmer, l'un des principaux responsables de la Chambre des représentants.

Le programme mondial Pepfar de lutte contre le Sida, créé sous George W. Bush, était initialement concerné par ces coupes, avec 400 millions de dollars annulés, mais des sénateurs républicains modérés ont obtenu de retirer cette portion du texte. Le chef de la majorité républicaine au Sénat, John Thune, avait relativisé mercredi l'impact de ces coupes tout en saluant un premier pas nécessaire.

«On parle ici d'1/10e d'1% de toutes les dépenses fédérales», avait-il déclaré à la presse. «Quand vous avez une dette de 36'000 milliards de dollars, on se doit de faire quelque chose», a ajouté le sénateur du Dakota du Sud. En juin, le président républicain s'était félicité de récupérer 9 milliards de dollars «destinés à une aide étrangère gaspilleuse».

Deux chaînes audiovisuelles attaquées

Il avait aussi attaqué la radio NPR et la chaîne de télévision PBS, «hautement biaisées» contre les républicains selon lui. Les deux médias publics risquent de perdre 1,1 milliard de dollars qui leur étaient destinés.

La Constitution américaine dispose que le Congrès possède seul le pouvoir d'allouer les fonds publics fédéraux. Ce texte est le premier dans ce que les républicains ont présenté comme une série potentielle de paquets législatifs codifiant les réductions de dépenses identifiées par Doge et demandées par la Maison Blanche, alors que ces fonds avaient déjà été approuvés par le Congrès.