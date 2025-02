Trump a-t-il lancé ses hordes MAGA contre Taylor Swift au Superbowl?

1/5 Le président des Etats-Unis s'est rendu dimanche à la finale du «Superbowl» à la Nouvelle-Orléans. Photo: keystone-sda.ch

Richard Werly Journaliste Blick

Une défaite sportive et des huées de supporters de l’équipe victorieuse, les «Eagles» de Philadelphie? Ou bien une embuscade organisée des supporters de Donald Trump et de son mouvement «Make America Great Again» (MAGA), bien décidés à faire payer à la chanteuse Taylor Swift son engagement électoral pour l’ex-candidate démocrate à la présidentielle, Kamala Harris?

A peine les portes du Superdôme de la Nouvelle-Orléans étaient-elles refermées que la polémique s’est embrasée. Qui a hué la chanteuse américaine la plus célèbre du monde dont le compagnon n’est autre que Travis Kelce, l’un des piliers de l’équipe battue à plate couture des «Chiefs» de Kansas City? Les supporters des «Eagles» de Philadelphie, victorieux par 40 à 22? Les fans qui ne supportent pas la place accordée à l’artiste, déjà copieusement huée dans l’enceinte d’un stade en 2023? Ou bien les supporters de Donald Trump, résolus à faire payer au prix fort à Taylor Swift de son soutien à son adversaire démocrate?



Les sifflets contre Taylor Swift au Superbowl

0:35 La popstar malmenée: La réaction Taylor Swift face aux huées du public du Super Bowl

La chanteuse avait plongé dans l’arène politique américaine le 10 septembre 2024, quelques minutes après le débat télévisé entre Kamala Harris et le candidat républicain Donald Trump. Son message posté sur les réseaux sociaux était sans équivoque: «Le travail acharné de Kamala est un bon travail, et nous allons gagner». L’équipe de campagne de l’ancienne vice-présidente avait ensuite diffusé un montage photo vantant l’appui de Taylor Swift sur le morceau «Ready for It» de la chanteuse.

Le fait est que Donald Trump a, depuis son investiture le 20 janvier, adopté une stratégie de communication et de riposte tous azimuts. Faire huer Taylor Swift, icône d’une partie de la jeunesse américaine, lui convient donc tout à fait. Dès le début des sifflets et des cris adressés contre la chanteuse, le Chef de l’Etat s’est empressé de se moquer de Taylor Swift dans un post sur son réseau Truth Social. «Trump poursuit sa querelle et il ne la lâchera plus», estime le magazine Forbes. «La seule personne qui a eu une soirée plus difficile que les Kansas City Chiefs, c’est Taylor Swift», a asséné Donald Trump. En ajoutant «MAGA est très impitoyable! «MAGA ne pardonne pas!».

MAGA ou pas MAGA

Preuve que tout est politique pour Trump, celui-ci a décerné ses félicitations très partisanes à l’épouse du quarterback de l’équipe vaincue de Kansas City, dans laquelle joue Travis Kelce, le compagnon de Taylor Swift. «J’ai observé Patrick Mahomes. C’est un grand quarterback, qui a d’ailleurs une femme phénoménale. Elle est fan de Trump, elle est fan de MAGA, alors il se trouve que je l’aime, d’accord. Mais c’est une personne formidable. ».