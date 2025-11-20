Abdullah Haji Zada, 19 ans, a été condamné à 15 ans pour un projet d’attentat lié à l’EI lors des élections américaines de 2024. Arrêté en Oklahoma avec son beau-frère, il avait tenté d’acheter des armes et des munitions via le FBI sous couverture.

Un jeune Afghan prévoyait un attentat le jour des élections américaines de 2024

Un jeune Afghan prévoyait un attentat le jour des élections américaines de 2024

Il est condamné à 15 ans de prison

Les deux frères prévoyaient de commettre un attentat lors des élections américaines de novembre 2024. (Image prétexte) Photo: Anadolu via Getty Images

AFP Agence France-Presse

Un jeune Afghan résidant aux Etats-Unis a été condamné mercredi à 15 ans de prison pour un projet d'attentat le jour des élections américaines en novembre 2024. Abdullah Haji Zada, 19 ans, avait été arrêté avec un autre citoyen afghan, son beau-frère Nasir Ahmad Tawhedi, en Oklahoma, dans le sud des Etats-Unis, quelques semaines avant l'élection présidentielle du 5 novembre. Tous deux étaient accusés d'avoir projeté de commettre un attentat au nom du groupe Etat islamique (EI).

Abdullah Haji Zada a plaidé en avril 2025 coupable de détention d'armes à feu en vue de la commission d'un attentat. Un juge fédéral à Oklahoma City l'a condamné mercredi à la peine maximale, soit 15 ans de prison, au terme desquels il sera expulsé des Etats-Unis. Nasir Ahmad Tawhedi a également plaidé coupable en juin et sa peine sera prononcée à une date ultérieure.

Cet Afghan est entré aux Etats-Unis en septembre 2021 et habite l'Oklahoma avec sa femme et leur enfant en bas âge. Selon des documents judiciaires, le FBI, la police fédérale américaine, a constaté en accédant au compte Google de Nasir Ahmad Tawhedi qu'il consultait régulièrement la propagande de l'EI.

Il était en contact sur la messagerie Telegram avec une personne identifiée par le FBI comme un recruteur de l'EI avec qui il échangeait sur ses projets de se procurer des armes et de renvoyer sa famille en Afghanistan, selon les mêmes sources. Les deux hommes ont été arrêtés lors d'une rencontre avec des agents du FBI sous couverture en vue de l'achat de fusils d'assaut et de munitions, selon les autorités judiciaires américaines.