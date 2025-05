Deux cardinaux suisses prennent part au conclave

Deux cardinaux suisses, Kurt Koch et Emil Paul Tscherrig, participeront au conclave pour élire le successeur du pape François. Âgés respectivement de 75 et 78 ans, ils font partie des 133 cardinaux électeurs de moins de 80 ans autorisés à voter.

Le conclave pour élire le nouveau pape débutera ce mercredi au Vatican. Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

Les cardinaux se réunissent en conclave à partir de mercredi pour élire le successeur du pape François. Seuls 133 cardinaux électeurs, âgés de moins de 80 ans, prennent part au vote. Parmi eux, deux Suisses, Kurt Koch et Emil Paul Tscherrig.

Kurt Koch, évêque de Bâle

Photo: IMAGO/epd

Le cardinal Kurt Koch, 75 ans, ancien évêque de Bâle, a été nommé en 2010 par le pape Benoît XVI président du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens. Il est ainsi devenu le «ministre de l'œcuménisme» du pape. La même année, Kurt Koch est devenu cardinal.

Né en 1950 à Emmenbrücke près de Lucerne, Kurt Koch a étudié la théologie catholique à Lucerne et à Munich. Il a été ordonné prêtre en 1982. En 1987, il obtient son doctorat à Lucerne. Deux ans plus tard, il devient professeur ordinaire de dogmatique et de sciences liturgiques à la faculté de théologie de Lucerne. En tant qu'évêque, il a présidé la Conférence des évêques suisses (CES) de 2007 à 2009.

Emil Paul Tscherrig, cardinal valaisan

Photo: IMAGO/Avalon.red

Le cardinal valaisan Emil Paul Tscherrig, 78 ans, originaire d'Unterems, a été nommé cardinal par le pape François en 2023. En 2017, il devient le premier nonce apostolique non italien pour l'Italie et Saint-Marin. Auparavant, en 2016, il avait servi de médiateur entre le gouvernement et l'opposition lors des protestations qui avaient alors lieu au Venezuela.

Emil Paul Tscherrig a étudié la théologie à Fribourg et à l'Académie pontificale diplomatique à Rome. Dès 1978, il est entré au service diplomatique du Vatican sous le pontificat de Jean-Paul II. Il a d'abord travaillé dans les nonciatures apostoliques, notamment en Argentine, en Ouganda, en Corée du Sud et au Bangladesh.

C'est en Argentine qu'Emil Paul Tscherrig a fait la connaissance de Jorge Bergoglio, le futur pape François, alors que celui-ci était encore archevêque de Buenos Aires. En 1996, le pape le nomme nonce apostolique (ambassadeur du Vatican) au Burundi et l'ordonne archevêque.