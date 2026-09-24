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«Free Palestine Tour»
Ecarté des concerts d'Ed Sheeran, Macklemore lance sa propre tournée

Evincé des concerts d'Ed Sheeran, Macklemore lance sa propre tournée «Free Palestine Tour». Les bénéfices seront reversés à des associations pro-palestiniennes.
Publié: il y a 4 minutes
Evincé des concerts d'Ed Sheeran, Macklemore lance le «Free Palestine Tour».
Photo: AP Photo/Jack Plunkett
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ATS Agence télégraphique suisse

Le rappeur américain Macklemore, écarté des concerts d'Ed Sheeran après des propos en faveur des Palestiniens, a annoncé jeudi organiser sa propre tournée, le «Free Palestine Tour». Trois concerts sont déjà prévus en Europe fin octobre. Son éviction de la première partie des concerts de la pop star britannique pour avoir appelé à «libérer la Palestine» a provoqué une vive polémique aux Etats-Unis et au-delà.

En réaction, Macklemore a annoncé qu'il donnerait trois concerts fin octobre à Londres, Paris et Dublin. D'autres concerts doivent suivre aux Etats-Unis et les bénéfices seront reversés à des associations pro-palestiniennes, a-t-il précisé.

«Ce qui m'est arrivé dépasse ce qui peut toucher un seul artiste», a déclaré le rappeur de 43 ans sur Instagram. «Nous sommes en 2026. Rester apolitique face à un génocide, ça ne marche plus», a-t-il ajouté, en accusant Israël.

D'autres artistes se retirent

Macklemore avait été mis à l'écart de la tournée la semaine dernière sous la pression de propriétaires de stades américains. Cette décision avait valu à Ed Sheeran, ancien guitariste de rue devenu l'un des chanteurs les plus écoutés de sa génération, un déluge de critiques sans précédent pour un musicien jusque-là très consensuel.

Lors d'un concert à Philadelphie samedi, il a reconnu «des erreurs» et déclaré que la situation à Gaza était «injustifiable». D'autres artistes, dont Finneas, frère de la star Billie Eilish, se sont retirés de la tournée d'Ed Sheeran en solidarité avec Macklemore.

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