1/2 Avec de retrouver la liberté, Gus a profité d'un petit tour en bateau. Photo: Miles Brotherson

ATS Agence télégraphique suisse

L'échouement de Gus à Ocean Beach, à 400 kilomètres au sud de Perth, a été une petite sensation. Jamais un spécimen de cette espèce, qui ne navigue que dans les eaux de l'océan Austral, n'avait été observé aussi loin vers le nord. Le manchot empereur semblait perdu, loin de sa patrie. Selon des témoins oculaires, il a même essayé de glisser sur son ventre, pensant sans doute qu'il s'agissait de neige. Au lieu de cela, il a atterri le visage dans le sable.

Les manchots empereurs sont la plus grande espèce de la famille des oiseaux marins qui ne volent pas. Les mâles adultes peuvent mesurer jusqu'à 1,40 mètre et peser 40 kilos. Mais Gus était affaibli et, avec seulement 23 kilos, quelque peu sous-alimenté. C'est pourquoi il a d'abord dû être soigné dans un enclos spécial pour pingouins. Il s'y est bien rétabli et a pris 3,5 kilos.

«Son plumage était magnifique et très imperméable, et nous avons réussi à pomper sa glande à sel», a déclaré Carol Biddulph, une soigneuse d'oiseaux, citée par la chaîne ABC. Les manchots ont en effet des glandes spéciales dans la région frontale qui évacuent l'excès de sel de leur corps.

A-t-il suivi un mauvais courant?



Mais comment Gus est-il arrivé jusqu'ici? Selon les chercheurs, il a probablement suivi un courant de l'Antarctique vers le nord, tout droit vers l'Australie. Les animaux ont tendance à suivre certains courants, surtout lorsqu'ils cherchent de la nourriture. Il ne reste plus qu'à espérer qu'il trouve le chemin du retour vers le sud.

Sa gardienne, qui était à bord du bateau lors de sa libération, est optimiste. Elle a toute confiance en Gus. Il trouvera le chemin de la maison, a souligné Carol Biddulph, ajoutant: «Après tout, il est arrivé jusqu'ici!»