1/2 Improbable rencontre sur une plage australienne: un manchot empereur. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Les manchots empereurs vivent au plus profond de la région de l’océan Austral. Mais un spécimen s'est mystérieusement retrouvé à des kilomètres de là, sur une plage australienne, rapporte la chaîne ABC. Selon des témoins, l'oiseau semblait plutôt perdu. «Il a essayé de glisser sur le ventre et a probablement pensé que c'était de la neige», a déclaré un habitant du coin qui a assisté à cette improbable rencontre. «Il a atterri le visage dans le sable, s'est relevé et a secoué la tête.»

L'homme se trouvait avec sa famille à Ocean Beach, près de la ville de Denmark, à environ 400 kilomètres au sud de Perth, lorsque l'invité surprise, venu tout droit de l'Antarctique, est sorti de l'eau. «Il était énorme, beaucoup plus gros que les autres oiseaux marins, et nous nous sommes demandés: qu'est-ce que c'est que cette chose qui sort de l'eau?» Puis, Gus – surnom qui a été donné au manchot – s'est dandiné directement vers sa famille. «Il mesurait environ un mètre et n'était pas du tout timide.»

Pingouin perdu en Australie

Les manchots empereurs sont la plus grande espèce de la famille des oiseaux marins et sont incapables de voler. Et jamais un spécimen de cette espèce n'avait été observé aussi au nord. Selon les chercheurs, Gus aurait suivi un courant marin alors qu'il était à la recherche de nourriture dans le nord de l'Antarctique. Ce dernier l'aurait conduit directement en Australie.

Le ministère chargé de la biodiversité et de la protection des espèces a annoncé que l'animal, qui semblait initialement plutôt sous-alimenté, était soigné par un ornithologue amateur et se rétablissait bien. Gus pèse environ 23 kilogrammes. Les mâles adultes peuvent mesurer jusqu'à 1,40 mètre et peser 40 kilogrammes.