Le Congrès américain adopte une loi budgétaire qui revient sur plusieurs mesures climatiques de Joe Biden. Donald Trump supprime des incitations aux énergies renouvelables et aux véhicules électriques, tout en favorisant les combustibles fossiles.

La nouvelle loi budgétaire de Trump va s'attaquer à plusieurs mesures climatiques de Joe Biden. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Avec l'adoption par le Congrès américain de son vaste projet de loi budgétaire, le président climatosceptique Donald Trump revient comme il l'avait promis sur plusieurs mesures prises par son prédécesseur Joe Biden pour lutter contre le réchauffement climatique et accélérer la transition énergétique.

Voici un point sur les mesures et conséquences attendues de ce texte, que le républicain a surnommé avec emphase «grande et belle loi».

La fin des énergies renouvelables?

En 2022, Biden, président démocrate de l'époque avait fait passer un grand plan nommé Inflation Reduction Act (IRA) prévoyant des inédits investissements dans la transition énergétiques. Parmi eux: environ 370 milliards de dollars de crédits d'impôt dédiés aux projets d'énergie renouvelable ou encore à l'achat d'appareils économes en énergie, qui vont désormais être pour la plupart supprimés.

Selon les nouvelles règles, les crédits restants ne pourront bénéficier qu'à des projets d'énergie mis en service avant 2027 ou dont la construction a débuté dans les 12 mois suivant la promulgation du texte. Les incitations aux travaux de rénovation énergétique seront elles aussi écourtées, tandis que les crédits d'impôts destinés aux technologies nucléaires, géothermiques ou encore à la capture du carbone perdureront.

Hausses des énergies fossiles

Avec la suppression d'une grande partie de ces «outils de motivation énorme», les «projets d'énergie renouvelable sont tous à risque d'échouer complètement», alerte Jean Su de l'ONG Center for Biological Diversity. Et ce alors que la demande d'électricité aux Etats-Unis explose face aux besoins croissants de l'intelligence artificielle.

«Supprimer les incitations fiscales pour l'énergie propre signifie que toute cette nouvelle demande énergétique sera confiée à l'industrie des combustibles fossiles», prédit Jean Su, s'inquiétant d'une augmentation à venir des émissions polluantes, notamment de gaz à effet de serre.

Donald Trump, dont la campagne présidentielle a été abondamment financée par les acteurs du secteur des hydrocarbures a promis de «forer à tout-va» et a multiplié les mesures à l'encontre du secteur des énergies renouvelables et notamment de l'éolien et du solaire. Sa «belle loi» contenait d'ailleurs initialement une nouvelle taxe qui aurait été dévastatrice pour ces domaines, mais qui a fini par être retirée.

Ciao les voitures électriques

Les véhicules électriques sont également parmi les plus sévèrement touchés. Les incitations financières à l'achat de véhicules neufs ou d'occasion dits «propres» (électriques ou à hydrogène), seront écourtées et prendront fin en 2025, tandis que celles liées à l'installation de stations de charge expireront fin juin 2026.

Pour Albert Gore du lobby Zero Emission Transportation Association, la loi budgétaire va enterrer l'objectif «de rendre les États-Unis compétitifs à l'échelle mondiale dans les marchés de production de minéraux, de batteries et de véhicules du futur», cédant ainsi du terrain à la Chine.

Le texte va également permettre de réduire à zéro les amendes encourues par les constructeurs automobiles qui n'appliqueraient pas les normes d'économie de carburant. Or, «si vous dites à un enfant avant un contrôle qu'il n'y a aura aucune pénalité s'il triche, que pensez-vous qu'il va faire?», relève, sarcastique, Dan Becker du Center for Biological Diversity.

Avantages fiscaux pour le charbon

D'autres dispositions de l'IRA, bénéfiques aux entreprises des énergies fossiles, comme des milliards de subvention et des autorisation de forage, vont, elles, perdurer. Le texte prévoit par ailleurs un dispositif fiscal avantageux pour le charbon utilisé dans la fabrication de l'acier et met fin à un programme destiné à aider à l'industrie des hydrocarbures à réduire ses déchets et émissions très polluantes de méthane.

Il ouvre également la voie à l'exploitation des forêts et ressources en hydrocarbures et minerais de nombreuses terres publiques, y compris dans une zone très sauvage de l'Alaska.