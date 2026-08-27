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Lutte contre le narcotrafic
La Colombie veut ériger des prisons-navires en pleine mer

La Colombie prévoit d'isoler les criminels les plus dangereux sur des navires en mer, a révélé le ministère de la Défense. Le président Abelardo de la Espriella souhaite intensifier la lutte contre le narcotrafic avec le soutien des Etats-Unis.
Publié: il y a 17 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 9 minutes
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Le président colombien veut enfermer les criminels les plus dangereux sur des navires au milieu de la mer.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

La Colombie prévoit d'enfermer les détenus les plus dangereux sur des navires en pleine mer, a indiqué mercredi à l'AFP une source du ministère de la Défense. Le dirigeant de droite dure Abelardo de la Espriella, arrivé à la présidence du pays sud-américain le 7 août, est partisan d'une lutte frontale contre les groupes armés impliqués dans le narcotrafic, avec le soutien de l'allié américain. 

Lors d'une réunion de sécurité, il a demandé d'avancer sur ce projet de navires-prisons, a indiqué à l'AFP une source au sein du ministère de la Défense, sans donner plus de détails.

Une violation de droits

Le recours à ces embarcations vise à empêcher les évasions et à limiter les contacts des détenus avec l'extérieur. Selon des organisations de défense des droits humains, ce type de détention viole les garanties individuelles des prisonniers.

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En 2007, le président de droite de l'époque, Alvaro Uribe, avait enfermé des barons de la drogue sur des bateaux sur l'Atlantique et le Pacifique, avant leur extradition vers les Etats-Unis.

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