Des habitants alignent les 40 victimes d'un raid meurtrier

Des habitants d'une favela du nord de Rio de Janeiro ont aligné plus de 40 corps sur une place mercredi matin, au lendemain de l'opération policière la plus sanglante de l'histoire de la ville contre un gang de narcotrafiquants, a constaté un journaliste de l'AFP.
On ignore si les corps sont ceux d'une partie des victimes annoncées la veille par les autorités – «60 criminels» et quatre policiers – après les violents raids au Complexo da Penha et au Complexo do Alemao, situées à proximité de l'aéroport international. Les dépouilles ont été disposées près de l'une des principales voies du Complexo da Penha, l'une des grandes favelas de Rio.
Mardi s'est déroulée la plus grande opération policière jamais vue de la ville, qui a mobilisé 2500 agents des forces de l'ordre contre le Comando Vermelho, le principal groupe criminel de Rio qui opère dans les favelas, quartiers populaires densément peuplés.
Si les raids des forces de l'ordre sont, malgré leur efficacité contestée, fréquents à Rio dans les favelas, l'opération de mardi, par son ampleur et son bilan humain, a créé un choc. Le Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'homme s'est dit «horrifié» et a demandé des «enquêtes rapides».