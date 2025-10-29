Des habitants alignent les 40 victimes d'un raid meurtrier

Une opération policière sanglante dans une favela de Rio de Janeiro a fait plus de 40 morts. Des habitants ont aligné les corps sur une place du Complexo da Penha, témoignant de la violence de l'intervention contre un gang de narcotrafiquants.

Une femme pleure les personnes tuées la veille lors d'un raid dans la favela Complexo da Penha à Rio de Janeiro, le 29 octobre 2025. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Des habitants d'une favela du nord de Rio de Janeiro ont aligné plus de 40 corps sur une place mercredi matin, au lendemain de l'opération policière la plus sanglante de l'histoire de la ville contre un gang de narcotrafiquants, a constaté un journaliste de l'AFP.

On ignore si les corps sont ceux d'une partie des victimes annoncées la veille par les autorités – «60 criminels» et quatre policiers – après les violents raids au Complexo da Penha et au Complexo do Alemao, situées à proximité de l'aéroport international. Les dépouilles ont été disposées près de l'une des principales voies du Complexo da Penha, l'une des grandes favelas de Rio.

Mardi s'est déroulée la plus grande opération policière jamais vue de la ville, qui a mobilisé 2500 agents des forces de l'ordre contre le Comando Vermelho, le principal groupe criminel de Rio qui opère dans les favelas, quartiers populaires densément peuplés.

Si les raids des forces de l'ordre sont, malgré leur efficacité contestée, fréquents à Rio dans les favelas, l'opération de mardi, par son ampleur et son bilan humain, a créé un choc. Le Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'homme s'est dit «horrifié» et a demandé des «enquêtes rapides».