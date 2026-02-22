Sept cadavres de migrants ont été retrouvés sur une plage libyenne. Le Croissant rouge craint que le bilan s'alourdisse.

Les corps de sept migrants, dont trois enfants, retrouvés sur une plage

ATS Agence télégraphique suisse

Sept migrants clandestins ont été trouvés morts sur une plage à l'est de la capitale libyenne Tripoli, a indiqué dimanche à l'AFP une source du Croissant rouge libyen, disant craindre un bilan plus lourd. Parmi les victimes, se trouvaient trois enfants, selon la même source.

Dans un communiqué, l'organisation a précisé que ses bénévoles avaient trouvé les corps sur une plage de Qasr Al-Akhyar, à quelque 70 km à l'est de Tripoli. Elle n'a pas donné de détails sur les circonstances de leur noyade et n'avait pas signalé, ces derniers jours, un quelconque naufrage dans la zone.

Située à environ 300 km des côtes italiennes, la Libye est l'un des principaux points de départ en Afrique du nord pour les migrants, en majorité provenant d'Afrique subsaharienne mais aussi d'Asie et du Moyen-Orient, qui tentent la traversée de la Méditerranée au péril de leur vie.

Plus de 2100 migrants en situation irrégulière sont morts ou ont disparu en tentant de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe l'année dernière, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) des Nations unies.