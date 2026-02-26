Hillary et Bill Clinton sont auditionnés à New York sur leurs liens avec Jeffrey Epstein. Les démocrates réclament que Donald Trump réponde aussi à des accusations liées à l'affaire.

AFP Agence France-Presse

Une commission d'enquête parlementaire a commencé jeudi à auditionner l'ex-cheffe de la diplomatie américaine Hillary Clinton, avant son mari Bill Clinton le lendemain, sur les liens du couple avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein, mais les démocrates réclament aussi d'entendre Donald Trump. Les membres de cette commission de la Chambre des représentants a majorité républicaine, qui se sont déplacés pour l'occasion jusqu'à Chappaqua, petite ville au nord de New York où les Clinton possèdent une maison, ont «beaucoup de questions» à leur poser, a insisté son président, le républicain James Comer.

L'ancien président démocrate Bill Clinton, qui a voyagé à plusieurs reprises à bord du jet privé de Jeffrey Epstein et a été photographié de nombreuses fois en sa compagnie, avait affirmé en 2019 ne pas lui avoir parlé depuis plus d'une décennie. Hillary Clinton pour sa part a déclaré à peine connaître le financier et criminel sexuel, décédé en 2019. «Personne, à l'heure actuelle, n'accuse les Clinton de la moindre malversation. Ils bénéficieront d'une procédure régulière, mais nous avons beaucoup de questions, et l'objectif de toute l'enquête est d'essayer de comprendre de nombreux aspects de l'affaire Epstein», a poursuivi James Comer.

L'audition sera rendue publique

Robert Garcia, élu démocrate au sein de la commission, a accusé pour sa part la Maison Blanche de dissimuler des allégations contre Donald Trump, évoquant le retrait par le gouvernement de documents mentionnant le président américain, dont certains relatant selon la presse des accusations d'agression sexuelle sur mineure. «Le ministère de la Justice continue d'organiser une dissimulation orchestrée par la Maison-Blanche et nous allons exiger, dans les prochains jours, la publication des documents restants», a-t-il dit, ajoutant: «faisons venir le président Trump devant notre commission pour répondre aux questions».

C'est ce même groupe de parlementaires qui avait entendu le 9 février la complice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, en visioconférence de la prison où elle purge une peine de 20 ans d'emprisonnement pour exploitation sexuelle. Comme cela avait été le cas pour elle, l'audition des époux Clinton sera rendue publique à son issue, probablement vendredi. L'audition de Ghislaine Maxwell avait rapidement tourné court, celle-ci ayant sans surprise invoqué son droit constitutionnel à garder le silence.

Mais elle «est prête à parler complètement et honnêtement si elle obtient une grâce du président Donald Trump», avait déclaré son avocat David Markus. Maxwell serait prête notamment à témoigner du fait que «le président Trump et le président Clinton sont innocents de tout méfait», a assuré son avocat.

«Rien à cacher»

Donald Trump et Bill Clinton, tous deux âgés de 79 ans, ont chacun entretenu des liens avec Jeffrey Epstein mais assurent avoir rompu avec lui bien avant sa mort en prison à New York et n'avoir pas eu connaissance de ses crimes sexuels. «Nous n'avons rien à cacher», a déclaré Hillary Clinton, 78 ans, à la BBC en février, rappelant que le couple avait demandé à maintes reprises la publication de l'intégralité du dossier Epstein.

Le ministère américain de la Justice a publié le 30 janvier «plus de trois millions de pages» en partie caviardées du dossier Epstein, affirmant que l'administration Trump s'était ainsi acquittée de son obligation, imposée par une loi adoptée en novembre par le Congrès, de faire toute la lumière sur ce dossier politiquement explosif. Ces millions de documents ne contiennent pas d'élément pouvant aboutir à des poursuites supplémentaires de la part de la justice américaine, avait prévenu d'emblée le numéro 2 du ministère, Todd Blanche, ancien avocat personnel de Donald Trump.

Bill et Hillary Clinton avaient refusé de se présenter

Mais depuis leur publication, de nombreux dirigeants et personnalités du monde entier ont été éclaboussés pour leurs liens passés avec Jeffrey Epstein, provoquant enquêtes pénales, arrestations et démissions en cascade, principalement en Europe. La simple mention du nom d'une personne dans le dossier ne suppose aucun acte répréhensible a priori de sa part. Le témoignage des époux Clinton clôt des mois de bataille avec le chef républicain de cette commission.

Initialement convoqués en octobre, Bill et Hillary Clinton avaient refusé de se présenter, dénonçant une tentative des républicains de détourner l'attention de la proximité passée entre Jeffrey Epstein et Donald Trump. Menacé par la commission de poursuites pour entrave au Congrès, le couple a finalement annoncé fin janvier accepter d'être entendu. Tous deux ont exigé en vain des auditions publiques, disant vouloir éviter une instrumentalisation de leurs propos par les républicains.

Hillary Clinton demande que Trump témoigne «sous serment»

L'ex-cheffe de la diplomatie américaine Hillary Clinton a appelé jeudi devant une commission parlementaire sur l'affaire Epstein à ce que le président républicain Donald Trump soit lui aussi convoqué pour témoigner «sous serment» sur ses liens passés avec le criminel sexuel.

«Si cette commission voulait sérieusement connaître la vérité sur les crimes d'exploitation sexuels d'Epstein (...) elle demanderait directement à notre président actuel de s'expliquer sous serment sur des dizaines de milliers de fois où il apparaît dans le dossier Epstein», a déclaré l'épouse de l'ex-président démocrate Bill Clinton, selon le texte de sa déclaration liminaire devant cette commission dominée par des républicains qu'elle a partagé sur X.