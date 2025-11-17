Le Canada prévoit un ralentissement économique en 2025 et 2026 à cause des droits de douane de Trump

Le Canada s'attend à un ralentissement de son économie en 2025 et 2026 par rapport aux prévisions en raison des effets des droits de douane imposés par les Etats-Unis et des incertitudes qui pèsent sur le commerce, a indiqué le gouvernement mardi en dévoilant son budget.

Les économistes interrogés par le gouvernement ont revu à la baisse les prévisions tablant désormais sur une croissance de 1,1% cette année (contre 1,9% prévu il y a un an) et de 1,2% en 2026 (contre 2,1% annoncé un an plus tôt).

Le pays prévoit aussi un déficit presque deux fois plus important que l'an passé, atteignant 78,3 milliards de dollars canadiens (48,4 milliards d'euros), dans son budget présenté mardi bâti autour d'investissement "historiques" visant à relancer son économie.

Photo: IMAGO/ZUMA Press

Le Premier ministre Mark Carney a axé son premier budget sur de grands projets d'infrastructure et une forte augmentation des dépenses militaires pour donner un nouveau souffle à son pays bousculé par le virage protectionniste de son voisin américain depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche.

Source: AFP