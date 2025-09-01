Publié: il y a 54 minutes

Ce week-end, l'information selon laquelle Donald Trump était en très mauvaise santé a eu bon train. Donald Trump a désormais mis fin à ces rumeurs avec un message très clair sur Truth Social.

Donald Trump dément les folles rumeurs sur son état de santé

1/4 Cette tache sur la main du président a donné lieu à des spéculations. Photo: IMAGO/ABACAPRESS

Janine Enderli

Ces derniers jours, les gros titres sur l'état de santé de Donald Trump ont fait le tour du monde. Les spéculations sont devenues de plus en plus folles. Certains internautes ont même lancé la rumeur que le président américain allait bientôt mourir.

Les spéculations sont nées d'une ecchymose sur l'une de ses mains. A cela s'ajoute le fait qu'il n'avait rien inscrit à son agenda depuis plusieurs jours.

Les rumeurs sont allées bon train. Et Trump en a eu assez. Il s'est exprimé personnellement sur sa santé sur Truth Social. La déclaration n'est pas vraiment longue. Elle ne contient que six mots. «NEVER FELT BETTER IN MY LIFE.» En français? «Je ne me suis jamais senti aussi bien de toute ma vie.»

L'interview de J.D. Vance a alimenté les rumeurs

Les rumeurs ont en outre été alimentées par une interview du vice-président américain. Dans cet entretien accordé à «USA Today», J.D. Vance a assuré qu'il prendrait la relève en cas de «terrible tragédie». Mais il a également assuré que le républicain était «en pleine forme».

La santé des personnes exposées, comme les présidents et les membres de la famille royale, est régulièrement au cœur de rumeurs. Un autre exemple? Il y a trois ans, Vladimir Poutine avait été victime d'une rumeur selon laquelle il pourrait bientôt devenir aveugle et qu'il souffrait d'un cancer. Ces informations avaient alors été rapidement démenties.