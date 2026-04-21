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«Diffusion de littérature LGBT»
Perquisitions dans la plus grande maison d'édition de Russie

La police russe a perquisitionné mardi Eksmo, la plus grande maison d'édition du pays, pour une affaire de «littérature LGBT». Son directeur général, Evguéni Kapiev, est visé, selon des sources officielles.
Publié: il y a 53 minutes
Le directeur général d'Eksmo, Evguéni Kapiev, était visé par ces investigations. (Image d'illustration)
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Des perquisitions sont en cours mardi au sein de la plus grande maison d'édition de Russie, Eksmo, dans le cadre d'une affaire pénale concernant la «diffusion de littérature LGBT», a rapporté l'agence de presse étatique TASS. Les forces de l'ordre effectuent des perquisitions à plusieurs adresses de cette maison d'édition, fondée en 1991 et qui publie toutes sortes de livres pour adultes et pour enfants, a écrit TASS, sans plus de précisions.

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Le directeur général d'Eksmo, Evguéni Kapiev, était visé par ces investigations, selon une source au sein des forces de l'ordre citée par l'agence. En mai 2025, une dizaine d'employés d'Eksmo, dont le directeur de la distribution, avaient été arrêtés après des perquisitions dans le cadre d'une affaire de «propagande LGBT».

Tour de vis général dans la société

L'affaire concernait, selon les médias, les livres d'une autre maison d'édition, Popcorn, travaillant sous le parapluie d'Eksmo et qui publiait notamment des ouvrages faisant référence aux personnes LGBT+. En janvier 2023, Popcorn était devenue la première maison d'édition russe à être poursuivie pour «propagande LGBT», après la plainte d'un député, selon l'ONG de défense des droits des détenus OVD-Info, classée «agent de l'étranger» en Russie.

Le Kremlin a durci sa rhétorique conservatrice depuis le début de l'offensive russe contre l'Ukraine il y a plus de quatre ans, faisant du conflit une bataille contre l'Occident et ses valeurs jugées décadentes. Signe de la répression des minorités sexuelles en Russie, la Cour suprême avait banni fin 2023 le «mouvement international LGBT» pour «extrémisme», une formulation floue ouvrant la porte à de lourdes peines de prison.

Dans la foulée d'un tour de vis général dans la société après l'assaut contre l'Ukraine, la législation russe avait déjà été considérablement élargie fin 2022 pour interdire toute forme de «propagande» LGBT+ dans les médias, sur internet, dans les livres et les films.

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