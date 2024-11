Cette maman drogue son bébé pour devenir célèbre sur TikTok

1/4 Cette maman active sur TikTok a vraisemblablement drogué sa fille pour attirer l'attention. Photo: Screenshot Instagram / @the.harris.familyy

Christina Benz

Allanah Harris, une mère australienne active sur TikTok, aurait drogué sa fille Daisy, âgée d'un an, selon le journal local «Tribune». La raison est atrocement perfide. Elle voulait gagner en notoriété sur le réseau social, où elle comptait plus d'un million de followers.

Sur TikTok, la jeune femme publiait régulièrement des contenus sur l'avancée de la maladie de sa petite fille. La fillette d'un an souffrait de crises convulsives et avait été hospitalisée à plusieurs reprises, racontait-elle.

Daisy a même été opérée deux fois du cerveau, car les médecins n'ont pas pu en trouver la cause. Allanah Harris a ensuite annoncé, complètement bouleversée, que le cerveau de sa fille était «couvert» de tumeurs. Elle a également appelé à soutenir sa campagne Gofundme. Elle a récolté pas moins de 62'000 dollars australiens (environ 32'000 francs). Mais le personnel de l'hôpital est ensuite tombé sur les vidéos… et la vérité a éclaté.

«Elle diffuse de fausses informations»

«J'ai des scandales à raconter sur la famille Harris», révèle un premier commentaire apparu sur les réseaux sociaux. «Certaines infirmières ont commencé à suivre la famille sur les réseaux sociaux et ont dit: 'Hmm non, elle diffuse de fausses informations. Elle n'a pas de tumeur au cerveau'.» Après la dernière opération cérébrale infructueuse, les médecins ont effectué des analyses toxicologiques. Le résultat est effrayant: Daisy avait une forte concentration de benzodiazépines dans le sang – un anxiolytique avec des effets somnifère et un tranquillisant.

Daisy et les trois autres enfants âgés de 2, 3 et 7 ans ont été retirés à la famille. L'hôpital s'est ensuite occupé de l'enfant d'un an. Elle va déjà mieux. Elle est «éveillée, se tient assise, mange et se comporte comme un enfant normal d'un an».

Allanah Harris doit s'attendre à de sérieuses conséquences juridiques, notamment à une éventuelle accusation de maltraitance d'enfant et de fraude.

«Allanah, tu es un monstre absolu»

Son mari Brock Harris a publié une déclaration sur les réseaux sociaux. Il nie son implication. «Je n'avais aucune idée de ce qu'Allanah faisait subir à Daisy. J'ai insisté pour que ces opérations aient lieu parce que je sentais dans mon cœur que cela aiderait. Je n'avais pas réalisé que Daisy était droguée depuis le début…», écrit le père qui ajoute: «Je suis vraiment désolé.»

Pour l'instant, il faut encore déterminer si le père était au courant des agissements de sa compagne. Dans un message public, il adresse également des mots à son épouse: «Allanah, tu es un monstre absolu.»