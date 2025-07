L'accident s'est produit dans le delta du Danube en Roumanie. (Image d'illustration) Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Un bateau transportant des touristes a chaviré lundi soir dans le delta du Danube en Roumanie. Quatre personnes à bord sont mortes, ont annoncé les services de secours. Un appel d'urgence a été reçu vers 19h30 (18h30 en Suisse), signalant un accident dans le golfe de Musura (sud-est), avec plusieurs passagers «tombés à l'eau», selon un communiqué.

Embarcations de pompiers, gardes-côtes et police aux frontières ont aussitôt été mobilisés. Des plaisanciers présents dans la zone leur ont également prêté main-forte. Arrivés sur les lieux, les équipes médicales ont tenté de ranimer quatre personnes se trouvant en arrêt cardio-respiratoire, sans succès. Il s'agit de trois adultes et d'un enfant, dont la nationalité et l'âge n'ont pas été donnés.

Dix autres occupants ont pu être secourus et l'un d'eux a été hospitalisé, d'après la même source. Si la cause de l'accident doit encore être déterminée, un porte-parole a évoqué auprès de la presse «de forts vents» sans faire de lien avec les intempéries qui ont touché plus tôt lundi le pays d'Europe orientale, faisant trois morts dans le nord-est.